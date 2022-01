César Yanis volvió a quedarse sin minutos ante la Ponferradina, donde JIM recurrió en ataque al Puche y dejó al panameño en el banquillo, toda una declaración de intenciones del rol que ocupa el extremo, que solo ha disputado dos partidos de Liga, 45 minutos ante el Oviedo y 20 frente al Mirandés en la Romareda, sin ser titular en el campeonato, algo que solo ha sido en Copa, ante el Mensajero y el Burgos, para tener minutos residuales y con el partido decidido frente al Sevilla. Pese a esa situación, el Club del Este no se plantea romper la cesión del futbolista, que finaliza el 30 de junio, y tampoco se le ha dicho desde el Zaragoza que se vaya a romper en este enero.

“Nosotros no hemos planteado nada ni el Zaragoza nos dijo algo al respecto. El agente que tenemos trabajando en esta cesión nos dice que el club está contento con César, aunque no se le habían dado todas las oportunidades, pero que las sensaciones en la entidad con él son buenas. Obviamente nos hubiera gustado que jugara más, pero siempre va convocado y eso quiere decir que se le tiene en cuenta”, asegura el presidente de Club del Este, Juan Pablo Serrano. Yanis no ha disputado ni un minuto en los últimos nueve encuentros ligueros

César Yanis, por culpa de sus compromisos con Panamá, se ha perdido seis partidos y en los dos primeros encuentros ligueros su cesión no estaba cerrada. Además, también arrastró molestias musculares en sus primeras semanas de zaragocista. Con todo, el futbolista no se ha adaptado al ritmo del fútbol europeo, lo que se demuestra en los entrenamientos, y tampoco está ofreciendo en ese trabajo lo que JIM quiere de él, un futbolista con desborde y capaz de generar peligro en las zonas de ataque con su velocidad y su regate. Hasta ahora, su llegada es la más inexplicable de los ocho refuerzos que hizo el Zaragoza el verano pasado.

Tiene una opción de compra de medio millón que es voluntaria y que solo es obligatoria si juega 24 partidos este curso con al menos 45 minutos, cifra que no alcanzará ya

Su cesión, por 10 meses y hasta el 30 de junio, supone asumir 60.000 euros por su ficha y otros 30.000 por el pago al Club del Este. Tiene una opción de compra de medio millón que es voluntaria y que solo pasa a ser obligatoria en su ejecución para el Zaragoza si el extremo panameño disputa la gran mayoría de los partidos en los que esté disponible. En concreto, 24 encuentros oficiales con más de 45 minutos, algo que ya no va a alcanzar.

"Él llegó sin pretemporada, el salto es grande y después tuvo varios viajes con la selección. Y en ella vimos que el trabajo que está haciendo en el Zaragoza es muy bueno porque fue el mejor de Panamá en los últimos partidos”

“Hay que aprender en el fútbol a tener paciencia y pensar que todo lleva un proceso. Él llegó sin pretemporada, el salto desde la Primera de Panamá a la Segunda de España es grande y después tuvo varios viajes con la selección. Y en ella vimos que el trabajo que está haciendo en el Zaragoza es muy bueno porque fue el mejor de Panamá en los últimos partidos”, añade Serrano, que no espera que antes del 31 de enero la situación del futbolista dé un giro en cuanto a una posible salida. Además, si el Zaragoza o el Club del Este quieren romper la cesión de forma unilateral hay una cantidad que tendrían que asumir en concepto de multa y ni uno ni otro están por la labor, por lo que esa salida solo tendría que llegar por medio de un acuerdo entre los dos clubs. “Por nuestra parte no hay ninguna prisa, si el Zaragoza quiere seguir apostando y César se encuentra cómodo no tenemos nada que decir”, concluye.