Solo 17 goles ha marcado el Real Zaragoza en 23 jornadas. La cifra es espeluznante, da pavor y reduce a la nada cualquier posibilidad de mirar hacia arriba. El equipo zaragocista, que colecciona cuatro jornadas sin marcar y 390 minutos desde que Francés decidiera la victoria ante el Eibar tras un córner botado por Francho, solo ha vivido una temporada peor en sus casi 90 años de historia ante el gol a estas alturas. En concreto, la pasada, donde firmaba 15 goles, si bien eran 18 con los tres en los despachos en Alcorcón. Con todo, ese Zaragoza acabó el curso con mejor promedio del que suma ahora, que es de 0,739 tantos por partidos. Además, en los diez campeonatos de Primera y Segunda de los 5 países de referencia en Europa (Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania) solo seis equipos llevan un coeficiente anotador peor que los de Juan Ignacio Martínez.

El Zaragoza nunca ha estado más de cinco jornadas sin marcar en su historia. Ese repóker sí lo vivió en Primera en la 90-91 y con 531 minutos. El curso pasado estuvo cuatro con Baraja (Leganés, Sabadell, Mirandés y Mallorca) y ahora suma las mismas, un dato elocuente del mal momento que vive ante el gol y que confirma que un curso después de lo vivido la temporada pasada el Zaragoza, tras el trabajo de Torrecilla este verano, no ha logrado solucionar un déficit que estuvo cerca de llevarlo a Primera RFEF la temporada anterior, tragedia que regateó tras la llegada de Juan Ignacio Martínez para certificar la permanencia.

Hace un año, Vuckic y el Toro no habían visto puerta a estas alturas y no la vieron y en este curso dos de los fichajes para esa labor, Álvaro, con 4 tantos, y Nano Mesa, con dos, no tienen esa losa, pero su contribución en todo caso es insuficiente.

El caso es que el equipo zaragocista, tras 23 jornadas, llevaba el curso pasado esas 15 dianas en un registro negativo sin precedentes y que no ha andado lejos de superar en este curso. Hace un año, dos de los teóricos goleadores, Vuckic y el Toro Fernández, no habían visto puerta a estas alturas y no la vieron y en este curso dos de los fichajes para esa labor, Álvaro Giménez, con 4 tantos, y Nano Mesa, con dos, no tienen esa losa, pero su contribución en todo caso es insuficiente. Más, teniendo en cuenta que la aportación de Juanjo Narváez, de dos dianas, es menor que la del curso pasado y que Vada (4), Borja Sainz (2), Bermejo, Francés y Eguaras completan la exigua nómina de artilleros de un equipo al que le cuesta un mundo ver puerta y que esa falta de pegada la está pagando cara.

La comparación

La campaña pasada, el Zaragoza acabó la Liga con 34 tantos (37 con los ficticios de Santo Domingo) y un promedio en 42 jornadas de 0,80, superior al que ahora tiene tras 23 citas, otro dato preocupante teniendo en cuenta la pesadilla que vivió para lograr la permanencia, que le exigió con esa falta de pegada una gran sobriedad defensiva. Pero para estar cerca de la pomada que dice Torrecilla o de la zona de promoción es fundamental tener más capacidad en ataque. El Zaragoza solo ha encajado 23 dianas en las mismas jornadas, y siete de ellas en la sangría de tres derrotas (Almería, Tenerife y Mirandés) que se frenó con el empate sin anotar en El Toralín ante la Ponferradina. El equipo ha sido más o menos solvente, con altibajos, en esta Liga, pero su ritmo anotador no le da más que para pelear por huir del descenso. Es una verdad indiscutible.

El club sabe que debe fichar gol ahora, pero esa necesidad choca de forma frontal con la nula capacidad de este Zaragoza, que no tiene margen económico ni fichas para solucionar un problema absoluto

Desde octubre pasado, cuando ya era una evidencia que no se habían solventado los problemas ofensivos del curso pasado , Torrecilla ha trabajado en buscar más gol en este mercado de enero, pero esa necesidad choca de forma frontal con la nula capacidad económica de este Zaragoza, que no tiene ahora margen económico ni fichas para solucionar un problema que es su tumba. Ni cuando al principio de curso generaba más ocasiones, ni en los últimos tiempos con menos llegadas, ha sido eficaz. Y parece seguro que eso no va a cambiar con los mismos mimbres.

Al margen del curso actual y del anterior, otras temporadas en la historia zaragocista con pocos goles a estas alturas fueron la 70-71, donde en Primera el equipo, que ya había tenido tres entrenadores (Martín, Balmanya y García Traid), llevaba 17 goles a estas alturas y acabó bajando. Mientras, en la 11-12 sumaba uno más y la campaña acabó con el milagro de la permanencia con Manolo Jiménez, mientras que en la 86-87 acumulaba 19 después de 23 encuentros con Luis Costa, pero esos tres precedentes son en la élite y el actual Zaragoza, al igual que el del curso pasado, deambula por la zona baja de la categoría de plata.

Norwich, Getafe, Barnsley, Furth, Salernitana y Nancy llevan peor promedio en los 10 campeonatos principales de Europa

El Zaragoza de JIM tampoco sale bien parado si se le compara con otros equipos europeos. De hecho, en España y en el fútbol profesional, solo el Getafe, con 13 goles en 20 citas y un promedio de 0,65 empeora el dato zaragocista, igualado por el Fuenlabrada, que lleva los mismos 17 pírricos tantos que los blanquillos para ser los dos peores equipos anotadores de la categoría de plata. Al margen del cuadro getafeño, que ha logrado reaccionar tras la llegada de Quique al banquillo para salir del descenso, otros cinco equipos de los principales países futbolísticos europeos, en su élite y en la categoría de plata, tienen peor promedio anotador que el Zaragoza. Y en esa horquilla entran 202 conjuntos.

Solo seis peores

El peor es el Norwich, colista de la Premier y que solo ha anotado 8 dianas en 19 citas (0,42), después le sigue el Getafe y el tercer escalón de este podio terrible lo ocupa el Barnsley, penúltimo de la Chmapionship con 16 goles en 24 citas (0,66). Son peores además la Salernitana, farolillo rojo de la Serie A con solo 13 en 19 citas (0,68), el Furth, también con los mismos tantos y colista en la Bundesliga alemana, pero en 18 encuentros (0,72), y el Nancy en la Ligue 2 francesa, de nuevo último clasificado y que suma 14 tantos en 19 encuentros para llevar 0,736 de promedio, mínimamente inferior a esos 0,739 goles por partido del Real Zaragoza en lo que va de campeonato. Es una estadística nefasta y que exige de una urgente mejora para evitar que la temporada del equipo acabe en la mediocridad o con el peligro del descenso como amenaza.