El director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, ha comunicado a Íñigo Eguaras que la entidad vería con buenos ojos su salida en el mercado invernal, en este enero, algo que también ya saben tanto Adrián González como Javi Ros desde hace tiempo. En el caso del centrocampista de Ansoáin, que llegó al Zaragoza en 2017 y que ha sido indiscutible en la medular en los últimos años y algo menos en esta temporada, donde Petrovic es ahora el jugador más utilizado por JIM en el pivote defensivo, la opción ya está sobre la mesa y está siendo valorada por Eguaras.

El Zaragoza tiene hasta ocho centrocampistas en nómina (Eguaras, Petrovic, Vada, Zapater, Francho, James, Adrián y Ros) y es el foco principal para liberar masa salarial y de fichas de cara a intentar reforzar la plantilla en este enero. En este sentido, si hay espacio, las miras de Torrecilla se centran en un central que pueda jugar de lateral derecho tras la salida de Clemente y por el hecho de que a Vigaray aún le quedan dos meses para volver y en el mejor de los casos y dando varias salidas un delantero para darle más gol al equipo.

Pero lo primero es hacer hueco y, tras la salida de Clemente a la Real Sociedad para jugar en el Sanse, el Zaragoza debe buscar otras y Eguaras está ahora en esa lista junto a Adrián y Ros. El centrocampista, con contrato hasta 2024 tras renovar en mayo de 2020 y ocupando un salario que está en la zona media-alta de la plantilla, supondría liberar un margen importante, mucho mayor que el de Clemente, que tenía un salario hasta renovar antes de irse por el mínimo en Segunda. El jugador ha disputado 21 partidos oficiales, 19 en Liga, y un total de 1.505 minutos en lo que va de temporada, con un gol ante el Alcorcón y otro al Burgos, este en el torneo copero.

El centrocampista comenzó la temporada titular con JIM y a muy buen nivel, con un gran gol ante el Alcorcón incluido, pero su rendimiento ha bajado y Petrovic se puso a punto físicamente para disputarle el puesto al navarro, que solo ha sido titular en Anduva ante el Mirandés en los seis últimos partidos de Liga y que no jugó ni un minuto ante la Ponferradina después de no estar tampoco en el once en Copa frente al Sevilla, donde tampoco tuvo minutos.

Las opciones

Eguaras, de 29 años, tiene cartel en Segunda y, aunque su cotización ha bajado con respecto a años anteriores, seguro que va a tener posibles destinos, más en forma de cesión que de traspaso porque en principio el club no le daría la carta de libertad mediante una rescisión. El navarro ha disputado en esta temporada el 64% de los minutos en que ha estado disponible, mientras que en las anteriores, desde su llegada en el verano de 2017, ha rondado o ha superado el 80%, incluso en la 18-19, cuando arrastró problemas de pubalgia.

Adrián González, por su parte, es una salida muy marcada y ya el jugador dejó entrever que no cerraba esa puerta cuando habló en diciembre pese a que después Torrecilla negara que se le hubiera comunicado esa idea. Adrián ha tenido posibilidades en Segunda y en el extranjero, pero no aún ofertas en firme. El Fuenlabrada, donde está Sergio Pellicer, que lo tuvo en el Málaga, es una vía no cerrada, pero ahora mismo la prioridad de ese club está en otros jugadores y demarcaciones. Javi Ros, por su parte, trabaja en una salida que apunta al extranjero, Grecia, Turquía o Chipre, ya que ha tenido algún interés de algún club de Segunda, pero sin ofertas todavía. La salida de Ros, que acaba contrato en 2023, sería probablemente en forma de cesión, mientras que la de Adrián, que acaba su vínculo en junio, sería necesariamente desvinculado