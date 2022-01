Pep Chavarría, jugador del Real Zaragoza, compareció este jueves ante los medios dejando un mensaje claro: hay que cambiar la dinámica. El conjunto zaragocista ha sumado tan solo un punto de los últimos doce en juego y el lateral cree que el equipo tiene condiciones para empezar a lograr mejores resultados. "Yo nos veo bien, queremos cortar esta racha ya. Estamos muy enchufados y con ganas de sacar esto adelante", afirmó el futbolista, que destacó el buen ambiente que se respira en el vestuario: "Tenemos muy buen rollo y nos llevamos muy bien. Cuando la gente está a gusto es más fácil que salgan las cosas".

Y aunque las cosas no terminan de arrancar, Chavarría es optimista: Desde el partido contra el Sevilla, donde competimos bien, hemos cogido mejores sensaciones. Hay calidad y vamos a sacar buenos resultados", señaló. El último partido ante la Ponferradina dejó para el lateral una sensación agridulce: "La primera parte es verdad que no estuvimos bien, pero en la segunda salimos de otras manera, ellos apenas tiraron y nosotros tuvimos el balón y las ocasiones". Preguntado por la alarmante falta de gol del equipo, Chavarría recordó que la producción ofensiva no es cosa solo de los delanteros. "Hay que mejorar todos. Atacamos todos y defendemos todos, nos tenemos que implicar más e ir en la misma dirección. Si trabajamos bien y aplicamos lo que hacemos en los entrenamientos vamos a mejorar la efectividad. Al final entraran", valoró.

Con respecto a la preocupante posición en la tabla, el futbolista catalán no quiso hacer cábalas: "Nosotros miramos partido a partido. Nos centramos cada semana en el partido que tenemos. Lo primero es ganar el próximo y luego ya se verá. Estos son rachas. Igual en 3 semanas hemos ganado tres partidos seguidos , nos volvemos a sentar aquí y lo vemos de otra manera".

A nivel personal, Chavarría confirmó que ya está plenamente recuperado del coronavirus. "Estoy muy bien. Estuve entrenando en casa y cogí buenas sensaciones. Tanto en Copa como en Liga me encontré muy cómodo aunque jugar partidos sin mucha preparación es difícil", dijo. Del mismo modo también tuvo palabras para valorar cómo convive el vestuario con la incertidumbre del virus: "Sabemos todos que lo puede coger cualquiera, intentamos tomar todas las precauciones posibles, pero es difícil. Es lo que hay y lo tenemos asumido. Vivimos con eso". Con respecto a si prefiere jugar de lateral o de carrilero, el futbolista no se mojó. "Me siento cómodo en las dos posiciones. Es verdad que cuando llegue de Olot estaba más acostumbrado a jugar de carrilero pero cambié el chip pronto. Preparamos los partidos y podemos jugar de las dos maneras", analizó.

Esta fin de semana la competición para y no hay Liga. "A nivel personal, me gustaría jugar ya para conseguir una victoria pero Pero nos va a venir bien un semana para descansar y trabajar. Está en nosotros, tenemos que coger más confianza", apuntó el defensa. En el horizonte se vislumbra ya el partido ante el Valladolid, choque que Chavarría comparó con el que se ganó al Eibar. "También es un equipo defensivo y fuerte y vencimos haciendo un gran partido. Estamos trabajando todas las variantes posibles. Es una muy buena oportunidad", finalizó el jugador zaragocista.