Hartazgo. Absoluto además. Ese es el sentimiento del zaragocismo y que se quiere plasmar el sábado 22 antes del partido ante el Valladolid (16.00 horas), como punto de partida, porque se prevén más iniciativas en contra del modelo de gestión del club y de los actuales dirigentes. De momento, ese día y con el apoyo de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, con más de 15.000 peñistas, y de otras agrupaciones hay convocada una concentración a las 15.15, se entrará tarde al partido 10 minutos y habrá pañolada en el 32, una acción que se va a mantener en todos los encuentros de casa hasta final de temporada. Son medidas que dejan claro el enfado de la afición con el momento institucional y deportivo que vive el Zaragoza.

Pablo Palomar, Federación de Peñas. "Los propietarios hicieron en 2014 un gran esfuerzo para salvar el club, pero eso no les da carta blanca para todo. El modelo actual no funciona y no hacen nada para cambiarlo"

«Es que el hartazgo se palpa de forma clara, hay puntos de vista diferentes, unos están más enfadados por el tema deportivo, otros por el social y algunos por el institucional, pero en definitiva todo eso ha llegado la hora de exteriorizarlo», explica Pablo Palomar, presidente de la FPRZ, que agrupa a 160 peñas: «Los propietarios hicieron en 2014 un gran esfuerzo para salvar el club, pero eso no les da carta blanca para todo. El modelo actual no funciona y no hacen nada para cambiarlo. Se percibe el deterioro institucional , cada uno tira para su lado y el bien del Zaragoza no importa».

La Federación va a hacer de coordinadora de estas protestas y de otras que vendrán, pero en el sentir están representadas otras agrupaciones, aunque en las peñas la sensación de que hay que hacer algo es casi unánime. Se difiere en las formas, algunos preferirían no hacerlo durante el partido, pero en el fondo la idea está muy extendida. «El momento siempre van a decir que no es el adecuado, que hay que ayudar al equipo pero es que se tiene que trazar la raya un día», dice Fredi Clavero, presidente de Presentes por el Escudo, con más de un centenar de miembros y que es de las más asiduas acompañando al equipo en sus viajes.

Fredi Clavero, Presentes por el Escudo: "No hay un proyecto. La gente está muy desengañada y además hay un silencio que nadie entiende con según qué decisiones que se toman»

«Se nota un claro desencanto por el abandono institucional, ya que parece que no hay nadie al mando. Hemos pasado de hablar de volver a Primera a solo hacerlo de permanencia, de problemas económicos y de agonías. No hay un proyecto. La gente está muy desengañada y además hay un silencio que nadie entiende con según qué decisiones que se toman», añade Clavero.

También se apoya la iniciativa desde la peña La Copeta, porque «hay que hacer toda la fuerza social que se pueda para que las cosas cambien», asegura Carlos López, su presidente. Con 160 socios, de los que la gran mayoría son abonados, en La Copeta tienen claro que el Zaragoza necesita un giro drástico. «El club ha dejado de lado a su masa social. No sé si el cambio de propiedad es lo mejor, hace casi 8 años se hizo y no ha servido de mucho. Si acaso, para ir a peor, porque cada vez estamos más en el fondo, con una plantilla más barata y vendiendo al canterano que sobresale cada año», recalca.

Rafael Estaje, peña de Garrapinillos: "Lo que queremos es ver un cambio de actitud, en la forma de gestionar el club, ver que no se dilapida una de las mejores canteras de España»

Esa comparación con la última época de Agapito en el club, con aquellas protestas, las agapitadas en el minuto 32 y hasta alguna agapirada, es obvia. «La única diferencia está a la hora de dilapidar la economía del club, estos no lo han hecho, han reducido la deuda y los problemas de ahora vienen heredados de esos dispendios, pero en lo deportivo estamos casi igual y es el momento de cambiar las cosas. Si funcionó hace 9 años puede volver a hacerlo ahora», dice Rafael Estaje, de la peña de Garrapinillos, con 120 socios. Para él, este es el momento adecuado para las protestas, tanto porque van a llegar tras un parón en la Liga como porque está abierto el mercado de enero por «si los dirigentes quieren de verdad cambiar cosas. Lo que queremos es ver un cambio de actitud, en la forma de gestionar el club, ver que no se dilapida una de las mejores canteras de España», sentencia Estaje.

Una de la históricas es Los Aúpas, con solo 20 miembros, pero con muchos años de sabiduría y amor a los colores. «La sensación es que pasa algo raro. Entiendo la situación del club, la deuda es la que es. Están atados de pies y manos y quiero pensar que tienen un buen querer hacer, pero falla siempre el tema de asumir las responsabilidades, aquí nadie tiene la culpa», asevera José Manuel Montañés, pidiendo al club que debería «ser más transparente» y reconociendo que los miembros de esta peña, por su avanzada edad, no acudirán a la concentración del sábado.

Javier Llera, peña Los Magníficos: «Lo que está pasando es un engaño y una tomadura de pelo a la afición. Están destrozando una entidad que tenía un nombre y una solera que está perdiendo»

No es menos clásica la peña Los Magníficos, donde su presidente, Javier Llera, es absolutamente crítico . «Lo que está pasando es un engaño y una tomadura de pelo a la afición, que creo que merece un respeto y algo más de lo que nos están dando estos señores. Están destrozando una entidad que tenía un nombre y una solera que está perdiendo», incide, para añadir que «hay que separar el Zaragoza actual y su directiva con el Real Zaragoza, sus colores y su historia, a los que hay que defender».

La peña de Épila, con 600 socios es la más grande de la Federación. Y su visión también es muy crítica. «De salvadores decían que venían y lo que están haciendo no se puede permitir. Las movilizaciones habría que haberlas hecho hace mucho ya. Se te queda cara de tonto, esto es una máscara de algo que están tapando, hay algo que se nos escapa. No entiendo cómo no dejan entrar al club a gente que lo quiere y que desea ayudar realmente», subraya Joaquín Hernández, su presidente.

Mario Librado, peña La Almozara: «Falta transparencia y la credibilidad es cero. Cualquier cosa que te digan no te la vas a creer después de lo que pasó en verano"

Mientras, desde la peña La Almozara, uno de los miembros de su junta directiva, Mario Librado, corrobora todo lo expuesto. «Falta transparencia y la credibilidad es cero. Cualquier cosa que te digan no te la vas a creer después de lo que pasó en verano con la venta. No hay unión, se tiene que ir todos a una y se ve que no es así. El club necesita una inyección económica y de gestión», dice Librado, voz de una peña de 120 miembros, en la que hay «un desasosiego total». Dicho de otra manera, hartazgo absoluto.