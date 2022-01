El Real Zaragoza ha hecho oficial esta tarde de lunes que ha detectado y confirmado tres positivos en la vuelta al trabajo del primer equipo, ya sean jugadores de la primera plantilla o entre los canteranos que entrenan habitualmente con el primer equipo. "En las últimas pruebas de control sanitario se han detectado tres casos de positivos por covid-19 entre la plantilla y el staff técnico del Real Zaragoza. Las personas afectadas se encuentran confinadas en su domicilio y en buen estado de salud", reza el comunicado de la entidad. En principio, al menos dos de los tres positivos serían de futbolistas.

Los tres positivos se suman al del pasado jueves, que sigue sin poder ejercitarse en la Ciudad Deportiva tras ser oficial ese día su contagio. Desde el principio de año, son ya hasta ocho los miembros de la plantilla y cuerpo técnico contagiados, aunque solo Pep Chavarría fue desvelado como tal en la vuelta al trabajo el pasado 28 de diciembre. Después, en la semana en la que el Zaragoza se midió al Sevilla en la Copa en medio de los dos partidos ante el Mirandés y la Ponferradina hubo tres positivos más, aunque los cuatro ya están entrenando con el equipo y Chavarría jugó los últimos dos partidos. A ellos se unen el del pasado jueves, que podrá jugar el sábado ante el Valladolid, y los tres detectados hoy tras el test de antígenos previo al entrenamiento y confirmados después por las respectivas PCR.

Para el partido ante el Valladolid son baja Vada por sanción y Vigaray lesionado, mientras que Bermejo lleva sin entrenar con el equipo desde el jueves, aunque podrá estar en ese choque, y este lunes no se entrenaron Petrovic y Ángel López, que no pisaron el césped de la Ciudad Deportiva. Nano Mesa y Francho regresan tras sus molestias y Álvaro Giménez podría no ser de la partida porque no se ha decidido si arriesgar a que juegue con férula tras su fractura en el cuarto metacarpiano.