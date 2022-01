El parón liguero y el mercado de enero, además de la mala situación del equipo y la terrible crisis institucional, han colocado el partido ante el Valladolid en medio de una revolución en la plantilla, donde puede haber hasta siete bajas y tres o cuatro fichajes, y con una protesta organizada de la afición por la mala situación de la entidad. En ese contexto, Nieto aboga por la abstracción, doble en este caso. Empezando por el profundo cambio que se diseña en la plantilla. “Como equipo nos abstraemos y nos centramos en el trabajo que hacemos todos los días. A partir de ahí cada jugador tiene sus situaciones individuales y este mercado las crea también”, asegura el canterano y uno de los jugadores con más recorrido de la plantilla, donde lleva desde 2018 en el primer equipo y que deja entrever, sin decirlo, que no ve la necesidad de tanto cambio: “Creo que el equipo, pese a que en el último tramo de la primera vuelta bajó en los resultados fuimos un bloque compacto y tuvimos un rendimiento regular. Si se va a sumar alguien seguro que es para aportar y las situaciones individuales no las conozco. Los que estemos pelearemos por hacer lo mejor”.

Con el lema 'Zaragoza merece más' se ha organizado una protesta que incluye una concentración antes del partido, la entrada 10 minutos más tarde del inicio y una pañolada en el minuto 32. A eso pide también Nieto apartarlo de su mirada, aunque respeta la decisión de la afición. “Sé que va a haber una protesta, pero no sé más. Como jugadores nos tenemos que abstraer un poco de este tema. La gente tiene su sentir, si está enfadada es su manera de expresarlo con libertad. Lo que tenemos que hacer es que cuando entremos al campo se sientan orgullosos y cambiar ese enfado con el que se van a expresar por una alegría en forma de victoria”, sentencia el zaragozano y zaragocista, que ha vivido también desde fuera el sentimiento del cariño hacia los colores.

“Nuestra mirada siempre es hacia delante y en estos meses tenemos que demostrar que queremos subir en la tabla y engancharnos a la parte de arriba, porque es la ilusión de todos y del zaragocismo”

El lateral cree que el parón “ha sentado bien, nos hacía falta descansar tras una serie de resultados no eran los que nosotros queríamos. Nos ha ayudado a ver lo que hemos hecho mal y corregirlo”, indica, dejando claro la importancia de ganar al Valladolid, un rival que "nos lo pondrá muy difícil y tiene aspiraciones muy altas, pero qué mejor que ganar y darle una alegría a la afición”, asegura. A diez puntos del sexto, de la promoción, y solo con seis de ventaja con el descenso, el defensa se resiste a mirar hacia abajo y pide al equipo una reacción para engancharse a esa lucha por el 'playoff'. “Nuestra mirada siempre es hacia delante y en estos meses tenemos que demostrar que queremos subir en la tabla y engancharnos a la parte de arriba, porque es la ilusión de todos y del zaragocismo”.

La temporada más dura

A nivel personal, Nieto está viviendo una temporada muy difícil, sin apenas presencia en el once, con solo 11 partidos jugados y solo 6 de titular, muy alejado de los anteriores cursos desde que en 2018 se le hizo ficha del primer equipo, y con actuaciones que le han dejado lejos del nivel que mostró en otros momentos. “Creo que es la temporada más dura desde que subí al primer equipo. Siempre tuve la fortuna de sentirme importante y este año no me están saliendo las cosas, no he contado con los minutos que esperaba y no está siendo fácil. Estoy con la ilusión de volver a ser importante”, dice, poniendo la mirada de ilusión tras un curso duro al que añadió una operación en el tabique nasal el 21 de diciembre que le ha hecho tener que entrenar con máscara y perderse los partidos en Anduva contra el Mirandés y el de Copa ante el Sevilla. "Sumando entrenamientos me voy adaptando a la máscara y viendo mejor, aunque es incómoda no lo voy a negar”, revela.

“Esta pretemporada ya me tocó participar varias veces de central. Las circunstancias mandan y quiero ayudar en lo que me requiera el equipo. Siempre he dicho que no es mi posición, porque nunca he jugado ahí”

La salida de Clemente supone que Nieto vuelva a ser una alternativa como cuarto central, aunque el objetivo del club es reforzar en enero ese puesto. Sin embargo, no se puede descartar que no llegue ese fichaje y el lateral zaragozano pase a ser también un candidato al eje, como quedó claro en el amistoso ante el Andorra. Nieto deja claro que ayudará al equipo, pero no es su posición. “Esta pretemporada ya me tocó participar varias veces allí. Las circunstancias mandan y quiero ayudar en lo que me requiera el equipo. Siempre he dicho que no es mi posición, porque nunca he jugado ahí”, concluye.