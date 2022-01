El goteo de positivos por covid en el Real Zaragoza no para de crecer. El club ha notificado este miércoles dos casos más de coronavirus, por lo que acumula hasta seis esta semana y once desde que regresó del parón navideño. "El Real Zaragoza ha detectado dos nuevos casos positivos por Covid-19 en las pruebas de control sanitario llevadas a cabo en el día de hoy entre la plantilla y el staff técnico. Las dos personas afectadas se encuentran en buen estado de salud, en su domicilio, de acuerdo con las normas establecidas por la autoridad sanitaria", asegura el club en un comunicado.

El club aragonés detectó tres positivos el lunes, aunque solo dos de ellos eran de jugadores, otro el martes y los dos de este miércoles. En la sesión de este miércoles no han estado Petrovic y el central del filial Luengo, que no están desde el lunes, ni Zapater, que sí se ejercitó ayer y hoy ya no lo ha hecho. Mientras, Cristian Álvarez y Álvaro Giménez no han saltado al césped como parte de sus respectivos procesos de recuperación. El Zaragoza notificó otro positivo el jueves pasado, pero el jugador ya se ha reintegrado a la disciplina del equipo. Desde el primer positivo, de Chavarría, que sí fue desvelado oficialmente, el Zaragoza ha decidido no dar a conocer los nombres de los jugadores o miembros del staff técnico o médico que se contagian.