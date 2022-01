El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana de miércoles en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que no han estado Zapater, que sí participó ayer, Petrovic y el jugador del filial Luengo, que no lo hacen desde el lunes, y en la que ha regresado Bermejo, que no se entrenaba con el primer equipo desde el pasado jueves. Cristian Álvarez no ha estado sobre el césped de la Ciudad Deportiva y desde el lunes lleva un plan específico por unas molestias aunque la previsión es que pueda jugar. Si no se cumplieran los plazos, lo haría Ratón. Del filial han estado el delantero Rubio, el mediapunta Puche y el centrocampista Vaquero, además del portero Acín, mientras que Ángel López está con la selección sub-19.

Mientras, Álvaro Giménez sigue al margen y cada vez parece más difícil que juegue con la férula de protección tras su operación en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda. Además, Vada es baja por sanción el sábado y Vigaray está lesionado, mientras que parece difícil que JIM cuente con los jugadores a los que el Zaragoza ha pedido que busquen una salida Eguaras, cuya cesión al almería puede darse en las próximas horas, Adrián y Ros. Además, James está a un paso de marcharse al Columbus Crew de la MLS y el acuerdo para su cesión es total y a Yanis y al propio Bermejo también se les busca una salida, que en el caso del panameño pasa por una cesión. La situación por salidas y bajas es delicada en la medular, aunque Clemente ya jugó en su día en Copa ante el Sevilla con su cesión al Sanse cerrada y Jaume Grau está a un paso de fichar. De hecho, el anuncio se prevé inminente y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. El club anunció el pasado jueves un positivo por covid, que ya había cumplido la preceptiva cuarentena, y el lunes comunicó tres más, aunque solo dos de ellos serían de jugadores. Mientras, ayer martes comunicó otro positivo más. De esos cuatro, solo el de ayer apunta a baja el sábado, aunque LaLiga permite incorporarse 48 horas después de confirmarse el contagio si dan una PCR negativa. Si no, deben cumplir una semana de cuarentena. En los positivos conocidos el lunes la posibilidad es que hubieran dado ese resultado algún día antes y cumplirían esa semana antes de jugar con el Valladolid. El Zaragoza sigue sin desvelar los nombres de los positivos y solo confirmó el de Chavarría tras el parón de Navidad. Después ha habido otros ocho más.