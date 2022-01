El Real Zaragoza vive las horas previas antes de jugar ante el Valladolid entre salidas selladas, como las de Eguaras (Almería) y Adrián, al Fuenlabrada, para unirse a la de Clemente, cedido hace unas semanas al Sanse, fichajes como el de Jaume Grau y la sensación de una transformación importante en este enero. “Más que revolución, lo que hay es buscar siempre ser muy competitivos”, asegura Juan Ignacio Martínez para explicar estos movimientos, sin querer aclarar si irán en aumento, algo que es seguro, porque James Igbekeme está a un paso del Columbus Crew, y Ros, Bermejo y Yanis deben buscar una salida, además de que faltan por llegar tres fichajes, un centrocampista ofensivo, un central y un atacante que vaya al espacio y sea rápido. “Que nadie tenga la menor duda, ya comentaba en verano que teníamos un equipo supercompetitivo y lo sigo pensando, y ahora han llegado una serie de decisiones y seguro que a 1 de febrero tendremos un equipo muy bueno para tener una segunda vuelta mejor que la primera”, ratifica.

“Con Eguaras es una decisión ya tomada durante la semana. No tengo más que decir. Creíamos que era lo mejor para todo el mundo”

Su discurso está plagado de seguridad, necesaria en estos tiempos de dudas y cambios. “Quiero transmitir que no hay ni una sola duda, ni por mi parte ni en la dirección deportiva en las decisiones. Lo que hay es firmeza. Se toman para mejorar siempre y en beneficio del Zaragoza”, añade con convicción en un equipo que se ha caído en las últimas semanas, con 4 jornadas sin ganar y que ahora vive momentos de zozobra, con la salida de jugadores como Eguaras, que se ha marchado al Almería tras ser un futbolista muy importante en los últimos años. “Es una decisión ya tomada durante la semana y se ha ido esta mañana. No tengo más que decir. El mercado te ofrece posibilidades, hay jugadores que vienen actuando menos, aunque Íñigo es cierto que lo ha venido haciendo regularmente. Creíamos que era lo mejor para todo el mundo”.

“Los momentos que los zaragocistas tengan para manifestarse, perfecto, y nosotros lo que queremos es darles a ellos con nuestro fútbol para que ese aliento se triplique”

El partido viene ante el Valladolid viene además acompañado de una convocatoria de protestas por parte del zaragocismo, con una concentración previa al partido, al que se entrará con retraso y una pañolada. “Hay que respetar al máximo la manifestación que quiere hacer la afición. Entiendo el sentir, ellos quieren lo mejor para el equipo y pasa como en las grandes familias cuando hay discusiones. Les pido que en esos 90 minutos cuando los jugadores necesiten de su aliento que vibre La Romareda, que el Valladolid no parezca que está jugando como local”, dice el entrenador alicantino, que intuye también que el escenario en el que se va a desarrollar el partido va a ser el más difícil desde que llegó al Zaragoza: “Los momentos que los zaragocistas tengan para manifestarse, perfecto, y nosotros lo que queremos es darles a ellos con nuestro fútbol para que ese aliento se triplique”.

Por si fuera poco, a La Romareda llega un Valladolid lanzado con cuatro triunfos seguidos y un buen momento que le ha situado en ascenso directo. “Ahora no podemos hablar de objetivos a largo plazo, solo del Valladolid, ser honestos con nosotros mismos y buscar ganar a un rival en buena dinámica, que tiene muchas virtudes. Ellos son un rival muy ofensivo y tendremos que estar atentos a las vigilancias y aprovechar sus debilidades para hacerles daño”, sentencia el preparador zaragocista, que sabe que su equipo necesita mejorar la imagen de los últimos cuatro partidos, donde no ha visto puerta y no ha ganado, aunque al menos en El Toralín fue capaz de dejar su marco a cero. “En este parón tras jugar en Ponferrada hemos intentado recuperar nuestro ADN de inicio de temporada, lo hemos entrenado y queremos ponerlo en práctica ante el Valladolid. Estoy convencidísimo de que ese ambiente que ahora está un poco crispado se convertirá en positivo para ojalá sumar esos tres puntos”, concluye.