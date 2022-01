Llegan en buen momento, con cuatro victorias consecutivas y 12 puntos de los últimos 15 para estar en ascenso directo.

Estamos en el mejor momento de la temporada, en una buena dinámica, pero el fútbol no entiende de pasado al empezar cada partido 0-0 y nos vamos a enfrentar a un gran rival y en un campo magnífico.

Están confirmando los pronósticos, la plantilla del Valladolid solo puede mirar a volver a Primera.

El objetivo ambicioso del ascenso, de volver a Primera, está claro. Tenemos que, en todo caso, no mirar tan lejos, solo al siguiente encuentro. Saber centrarnos en el próximo enemigo, ahora el Zaragoza y acudir allí con la única meta de sumar de a tres para seguir arriba. Esto es muy largo.

"El Zaragoza tiene muy buenos jugadores y un buen bloque. Recuerdo que en Zorrilla nos hicieron bastante daño por momentos, teniendo mucho balón. Están en unas horas más bajas, aunque en cualquier momento pueden despertar"

¿Cómo ve al Zaragoza?

Tiene muy buenos jugadores y un buen bloque. Recuerdo que en Zorrilla nos hicieron bastante daño por momentos, teniendo mucho balón. Es verdad que ahora están en unas horas más bajas, aunque en cualquier momento pueden despertar. Y después el estadio es muy importante, esa Romareda es un campo grande, que los lleva en volandas y ya le ganaron al Eibar. Espero un partido muy difícil.

¿Con qué jugador se queda del rival?

Con Juanjo Narváez, un buen jugador y desequilibrante. Habrá que estar muy atentos a él, aunque destaco el bloque. Yo veo un equipo para mejorar seguro en la segunda vuelta.

Con Álvaro Giménez coincidió en el Almería. Probablemente no pueda jugar por la fractura en la mano que tiene.

Sí, hicimos la pretemporada de la 18-19 juntos, antes de fichar yo por el Valladolid desde el Almería. Es un chaval magnífico y un gran delantero, muy fuerte, con buen juego de espaldas y que siempre genera muchos problemas a los defensas. El Zaragoza, si no puede jugar, lo echará en falta.

Usted estaba en el filial cuando JIM fue entrenador del Almería. ¿Lo recuerda?

Es cierto, estuvo poco tiempo allí y llegué a entrenar algunos días con él subiendo desde el B, pocos, eso sí, porque era muy joven. Apenas recuerdo cómo era, la verdad.

En todo caso, usted es un ejemplo de precocidad, con 16 años ya estaba en el filial almeriense.

Fui el más joven en llegar hasta ese momento al filial en toda la historia del club y con 19 años subí ya al primer equipo y hasta con 21 ya era capitán. Fue todo muy rápido en mi etapa allí.

"La gente que jugamos atrás debemos tener una personalidad fuerte y bastante raza porque eso hay que sacarlo en el campo"

También revela carácter y personalidad estar entre los capitanes siendo tan joven.

Creo que es una de mis virtudes y es importante que la gente que jugamos atrás tengamos una personalidad fuerte y bastante raza porque eso hay que sacarlo en el campo.

¿Ve al Zaragoza como rival directo en la lucha por subir?

Queda mucho y por qué no puede estar al final en la zona de arriba. Obviamente, tienen que dar una vuelta de tuerca y cambiar la dinámica. Para mí es un equipo de los potentes de la categoría por plantilla y por historia en una Segunda donde no hay rivales pequeños y toda la competición está igualada. Solo con escuchar Real Zaragoza ya sabes que va a ser un enemigo difícil, a tener en cuenta siempre.

"No sé el ambiente que habrá y si hay o no protestas, pero La Romareda siempre ha sido un estadio de los que se hace notar cuando ayuda a su equipo"

Menciona La Romareda y hay una concentración previa al partido y medidas de protesta contra el club. ¿Les influye o les viene bien eso?

La verdad es que es la primera noticia que tengo. Nosotros nos debemos al Valladolid y nos centramos en nuestro partido. De eso estamos al margen. No sé el ambiente que habrá, si hay o no protestas, pero La Romareda siempre ha sido un estadio de los que se hace notar cuando ayuda a su equipo.

Se ha consolidado en el Valladolid, ha jugado en Primera y ahora es fijo con Pacheta.

Estoy contento, he jugado mucho, aunque algunas lesiones musculares me han impedido estar todo lo que quería. Ya es mi cuarta temporada aquí y estoy agradecido al club ya a la afición por cómo me han tratado

Su objetivo personal será volver a la élite, ¿no?

Obviamente, tengo 25 años solo, aunque ya llevo una carrera más o menos larga, y estoy en la mejor edad. Me queda trayectoria y quiero desarrollarla la mayor parte en Primera. Renové con el Valladolid con esa idea, aunque tenía contactos de otros clubs, pero mi prioridad estaba aquí. Al Valladolid siempre le estaré agradecido por permitirme cumplir uno de los sueños más grandes, estar en la élite.

"El Yamiq es un gran central, muy rápido, fuerte y expeditivo. Tiene nivel de sobra para Primera. Es un lujo para el Valladolid poder contar con él, porque es un defensa de muchas garantías"

Su pareja en muchos partidos en Valladolid está siendo El Yamiq. Aquí estuvo solo unos meses, pero dejó muy buen sello.

Es que es un gran central, muy rápido, fuerte y expeditivo. Tiene nivel de sobra para Primera. Es un lujo para el Valladolid poder contar con él, porque es un defensa de muchas garantías.

A Pacheta le ha acompañado el éxito en varias etapas y también por ahora en el Valladolid. ¿Cuál es su factor diferencial como entrenador?

Tiene sus ideas muy claras y sobre todo te las cuenta con mucha pasión. Y eso engancha al grupo, al vestuario. Esa pasión por lo que hace para mí es el factor diferencial, con el trabajo que pone siempre y con el trato al futbolista. Su discurso cala y tú ves que el plan que te cuenta funciona, por lo que el convencimiento es absoluto.