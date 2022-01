Apenas lleva unos meses en Zaragoza pero la voz de Radosav Petrovic ya es una de las más autorizadas del vestuario del Real Zaragoza. El serbio, pieza básica para JIM, derrocha honestidad y sinceridad en sus declaraciones públicas y no tiene reparo alguno en reconocer defectos y advertir del peligro que trae consigo la condescendencia.

Este martes, el mediocentro, brillante ante el Valladolid a pesar de haber entrenado solo un día durante la semana, resta relevancia a su actuación y, de hecho, asegura que no fue especialmente brillante. “Puede que en algunos aspectos fuera mi mejor partido, pero en otros no. Creo que hice un buen partido pero no el mejor desde que llegué porque, aunque defensivamente estuve bien y por momentos muy bien, con el balón y en ataque puedo dar mucho más”, admite.

La autocrítica, tan necesaria como poco habitual, es uno de los rasgos principales del carácter de Petrovic, que, en todo caso, no se considera pieza básica del Zaragoza. “Tal y como estamos, todos los jugadores somos importantes, desde el que tiene 19 años al que tiene 36. No hay ninguno que no haga falta” y bromea respecto a la nula influencia que tuvo en su rendimiento la falta de entrenamientos. “Ya les he dicho a los compañeros que a partir de ahora no quiero entrenar hasta el viernes en toda la semana. Un rondo ese día y el sábado a jugar”, bromea el mediocentro, que asegura encontrarse “mejor” físicamente, lo que le permite no acusar cierta inactividad. “Tengo fuerza y frescura para jugar bien a pesar de estar unos días parado. Una semana no hace daño”, afirma.

Pero el equipo no acaba de reaccionar. Lastrado por una alarmante falta de gol, las cinco victorias logradas en 24 partidos mantienen al Zaragoza mucho más cerca (5 puntos) del descenso que del playoff (10). El mal está bien claro. “Nos faltan goles. En los dos últimos partidos hemos trabajado bien defensivamente pero cuando llevas cinco partidos sin marcar hay muy pocas dudas acerca de lo que tenemos que mejorar. Para ganar puntos no es suficiente defender, sino que hay que cambiar cosas arriba y poner más calidad, talento y magia”, indica.

La huida

De otro modo, la huida del peligro será complicada. Y eso que Petrovic mantiene la fe en alcanzar la parte noble de la tabla, aunque el serbio pone orden para tener claro que “ahora no podemos pensar en el sexto, sino en lograr una victoria. Hay que tener los pies en el suelo y, si somos capaces de enlazar otra vez una racha de tres o cuatro victorias, hablaremos de otra cosa, pero hay que mirar la realidad. Quiero creer que en mayo estaremos en el playoff, pero a partir de ahora cada partido es una final y no hay tiempo que perder. La realidad ahora es que estamos en el puesto 16”, recuerda Petrovic, que advierte de la dificultad que entraña el partido del lunes ante un Ibiza lanzado desde que Paco Jémez tomó las riendas. “Hizo un partido espectacular en un campo difícil como el del Málaga. Cuando marcas cinco goles es que tienes mucha confianza, pero, por otro lado, nosotros tenemos que buscar nuestra salida y, si repetimos la actitud y la intensidad de los dos últimos partidos y ponemos un poco más arriba, seguro que podremos lograr un buen resultado”, subraya el zaragocista, que valora la competencia en su puesto tanto con Eguaras antes de que el navarro se marchara al Almería como ahora con Grau. “La competencia en un equipo siempre es buena para que no se relaje nadie y nosotros estamos en una situación en la que no nos podemos relajar. Iñigo era un crack, un gran jugador y Jaume puede ayudarnos con su calidad, altura y cuerpo. La competencia siempre viene bien y es positiva”, incide.