Ganar es mucho más que un verbo. La victoria premia el esfuerzo, el coraje y la valentía. Un reto superado. Un sueño cumplido. El triunfo, en todo caso, posee diferentes graduaciones en función de la complejidad de la empresa y cuando ganar se convierte en una cuestión de vida o muerte las palabras adquieren un significado distinto. Es entonces cuando todo se vuelve relativo. También el fútbol. Ganar para sobrevivir.

"Me he imaginado muchas veces el momento de volver. Estoy totalmente recuperado", asegura el canterano

La victoria como única salida. Seguir jugando. Daniel Lasure, un ganador nato, vive para contar que ha salido de esta. El fútbol rescata al canterano tras haber superado un cáncer testicular que le llevó al límite, pero lo peor ha pasado. “Estoy totalmente recuperado”, asegura Dani en una aseveración que suena a gloria bendita. Lasure, el futbolista, ha vuelto.

Llevará el 16 que dejó libre Eguaras. Con ese dorsal a la espalda volverá a saltar a un terreno de juego que no pisa para disputar un partido oficial desde hace 15 meses. En este periodo, los momentos difíciles obligaron a Lasure a vivir sufriendo y a sufrir viviendo. Pero la recompensa valía la pena. Acostumbrado al trabajo duro, el lateral ganó su partido más importante. “Estoy muy ilusionado de volver a tener la oportunidad de ser futbolista profesional después de lo que me ha tocado vivir. Y la ilusión es doble por hacerlo en casa y recién renovado”, afirma.

Porque Lasure ya es uno más. El Real Zaragoza cumplió su promesa de extender hasta 2023 un contrato que expiraba en junio y ya ha procedido a su inscripción en LaLiga, así que el lateral está más cerca que nunca de reencontrarse con sensaciones que hace mucho tiempo que no vive. “Es como volver a vivir desde cero. Son sensaciones que ahora vives de una manera muy especial pero con aún más ganas y que intentas disfrutar al máximo”, subraya el aragonés, que tiene claro a quién dirige sus pensamientos ahora que está tan cerca de todo. “Me acuerdo de mucha gente que me ha apoyado: familia, amigos, conocidos e incluso aficionados. Los que me han acompañado en todo este difícil proceso y de los que me quieren y me han ayudado a superarlo”.

Volver

Volver. Ese momento que tantas veces ha paseado por su mente. En La Romareda. En casa. La vida. “Me lo he imaginado muchas veces. Ante todo tienes la ilusión de superar el problema de salud y, cuando lo consigues y estableces nuevas metas, la primera ilusión es pisar de nuevo La Romareda por todos los momentos que he vivido allí. Tengo ganas de hacerlo cuanto antes. Es momento de disfrutar de estas pequeñas victorias que suponen para mí”, destaca Lasure, que asume que su aportación al equipo estará condicionada por su prolongada actividad. “Es verdad que vengo de un proceso complicado y eso hace que partas en desventaja en el aspecto físico, pero me encuentro totalmente recuperado y voy a tratar de poner mis virtudes al servicio del equipo y anteponer sus objetivos a los míos, como debemos hacer todos”.

"Al principio pensaba solo en mi vida, pero cuando me recuperé de la enfermedad tuve claro que iba a volver"

Atrás quedan los momentos de dudas e incertidumbre. Lasure ha vuelto. Solo eso importa. “Al principio pensaba en mi vida y nada más. No me ocupaba del tema futbolístico, pero una vez superado sí pude plantearme otros objetivos. Cuando me recuperé físicamente de la enfermedad tenía claro que iba a volver y que lo iba a hacer en buenas condiciones”, afirma el canterano, que levanta el pulgar para dejar claro que está listo para entrar en una convocatoria si el cuerpo técnico lo considera oportuno. “Estoy a disposición, recuperado y con ganas de aportar cosas al equipo desde el rol que me toca asumir. Ayudar como sea”, indica Lasure, que confía en que el Zaragoza esquive de una vez el peligro. “Nos hemos metido en un pequeño problema tras los últimos resultados, pero el equipo está trabajando bien y con ganas de que eso se traslade a puntos” y renuncia a señalar objetivos más allá del siguiente partido. “Hay que ir día a día. Cada partido es una final y tenemos que afrontar cada encuentro como si fuera el último. Eso determinará la dirección a tomar. No nos beneficia hablar de objetivos a largo plazo con tantos partidos por delante. Hay que pensar solo en ganar al Ibiza”.