El Tianjin chino es el equipo que ha seducido a Sergio Bermejo con una oferta irrechazable en el apartado económico que multiplica por mucho la ficha que el jugador percibe en el Real Zaragoza (80.000 euros).

Bermejo está decidido a aceptar la suculenta propuesta, pero, eso sí, su salida podría no ser inmediata, ya que el mercado de fichajes de la Liga china no se abre hasta febrero y dura hasta mediados de marzo ya que la competición no comienza hasta el 23 de abril.

La operación consiste en una cesión hasta diciembre y la decisión, salvo giro inesperado de los acontecimientos, está tomada. Bermejo está dispuesto a embarcarse en una aventura que, a sus 24 años, le llevará a competir en la Superliga china.

El futbolista ha tenido, desde que el Real Zaragoza le invitó a buscar una salida, el interés serio de varios clubs de Segunda y ofertas en firme de varios conjuntos de Primera RFEF, pero es la propuesta que le llega de China la que más le seduce.

La Superliga de China ha visto cómo en los últimos tiempos se ha pinchado el globo de sus posibilidades económicas y ya no afronta operaciones como hace unos años, pero sigue teniendo su mirada puesta en el fútbol europeo y, por ejemplo, el valencianista Manu Vallejo ha estado a un paso de fichar por tres millones de dólares por el Wuhan Three Towns. En el caso de Bermejo sería un préstamo por este año 2022 y finalizaría en diciembre. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 en el club aragonés.

Bermejo ha disputado 21 partidos de Liga, siendo titular en 16, y dos de Copa para un total de 1.227 minutos oficiales en este curso con un gol a Las Palmas en su encuentro más destacado de la temporada, aunque su rendimiento ha estado lleno de altibajos. El sábado ante el Valladolid jugó como titular de segundo punta, su posición ideal, por las bajas que había en el Zaragoza y por decisión de JIM, aunque lo cierto es que su salida del equipo blanquillo ya estaba establecida. Con todo, el jugador madrileño tuvo una actuación de buen nivel ante el cuadro pucelano en los 63 minutos que le dio el preparador alicantino.

El curso pasado disputó 37 partidos de Liga y uno de Copa con un gol al Logroñés y 4 asistencias en un buen primer año como zaragocista. Su salario está en torno al mínimo de Segunda, unos 80.000 euros, y su adiós apenas liberaría margen, la mitad de esa cifra, como sucedió con Clemente y más o menos va a suceder con César Yanis, en este caso unos 30.000 euros.

Fichó por el Zaragoza tras rescindir en el Celta en 2020 y en el club no se duda de su calidad, aunque Torrecilla y JIM sí piensan que le falta continuidad para demostrar sus condiciones. Curiosamente, el Zaragoza le prometió la temporada pasada una mejora y ampliación de su contrato, que no se llevó a cabo, solo una adecuación de las cantidades, sin ampliar años ni modificar la cláusula, de 8 millones.