Curro Torres, que lo tuvo en el Mestalla en la 16-17 en un filial valencianista de mucho nivel en la medular (Soler, Fran Villalba, Quim Araujo…) y que se lo llevó al Lorca es, posiblemente, uno de los entrenadores fetiche para Eugeni Valderrama, de los que más han creído en las condiciones del nuevo jugador del Real Zaragoza. Y cree. Tanto, que el actual míster de la Cultural Leonesa lo tiene claro. “Es un futbolista diferencial en el centro del campo, si está bien, recibe cariño y tiene confianza es uno de los mejores jugadores que puede haber en la categoría”. La palabra diferencial también sale de la boca de Manolo González, actual entrenador de la Peña Deportiva y que dirigió al jugador en el Badalona en la 15-16, quizá cuando dio su primera gran progresión, y de Pedro López, excompañero en el Huesca y ahora miembro del cuerpo técnico del Levante. Ambos insisten en el carácter introvertido de un futbolista que “hay que darle ese cariño, si se encuentra cómodo, es excepcional”, asegura González.

Formado en las categorías inferiores del Barcelona, donde fue compañero de generación de Deulofeu, y con paso posterior al Nástic, para llegar en juveniles y hasta debutar con 17 años en Segunda de la mano de D’Alessandro y en un equipo que enfilaba el camino a la categoría de bronce, Eugeni fichó por el Sevilla Atlético en 2013 y ni allí ni en su cesión al Lleida encontró comodidad, su hábitat para rendir al mejor nivel. “Cuando yo lo tuve venía de unos años malos donde no le salieron las cosas. Nuestro campo, que era pequeño, no le beneficiaba y le costó en la primera vuelta”, recuerda González, también exentrenador del Ebro, para añadir que “le exigía bastante y le metía caña, porque sabía cuánto me podía dar. Cuando cogió confianza, metió siete goles en la segunda vuelta, para un centrocampista y en ese Badalona fue una barbaridad. Nos dio muchos puntos con sus tantos y sus asistencias”.

Manolo González: “Como encaje bien, va a hacer disfrutar a la gente de Zaragoza seguro. Tiene unas condiciones técnicas y físicas envidiables y con un muy buen golpeo de corta y mediana distancia"

Así que el actual técnico de la Peña Deportiva no tiene dudas sobre el centrocampista tarraconense, un futbolista que puede jugar en los interiores en un 4-1-4-1, el esquema más habitual con JIM, o de mediapunta en un 4-2-3-1. “Tiene unas condiciones técnicas y físicas envidiables y con un muy buen golpeo de corta y mediana distancia tanto a balón parado como en carrera. Si juega cerca del área, tiene confianza y se encuentra cómodo es diferencial”. Vuelve a salir esa palabra, aunque González insiste en el carácter: “Que la gente le apoye, que eso a veces difícil porque siempre está la presión”.

El paso de competir

En todo caso, a los 27 años, a Eugeni aún le queda recorrido. A Badalona llegó, de hecho, con 21. “Yo creo que ha evolucionado en su carácter, era muy introvertido y por entonces le costaba competir. Eso lo ganó en Badalona, empezó a responder a la exigencia de un jugador profesional. Su evolución y su madurez desde entonces han sido tremendas”, termina diciendo Manolo González, que avisa: “Como encaje bien, va a hacer disfrutar a la gente de Zaragoza seguro”.

Curro Torres: "A nivel mental tiene que estar bien, tranquilo, va a un buen club, a una oportunidad grande y con exigencia y debe dar un paso adelante"

De su buen año en Badalona dio el salto al Mestalla, también en Segunda B y con Curro Torres, exlateral derecho valencianista y que pronto vio en Eugeni un jugador de su plena confianza. Le dio 35 partidos, 28 de titular y anotó 5 dianas en un equipo que se metió en 'playoff' sin poder subir finalmente. Torres no está de acuerdo en que el techo de Eugeni fuera el Albacete de la 18-19. “La altura depende de él, no tiene por qué ser esa. A nivel mental tiene que estar bien, tranquilo, va a un buen club, a una oportunidad grande y con exigencia y debe dar un paso adelante. Creo que estos años sin tanto protagonismo le han servido de experiencia y esperemos que le hayan dado esa madurez”, añade el entrenador de la Cultural, que matiza mucho el carácter introvertido del futbolista. “Cuando lo conoces, no lo es. Es un encanto de chico, tranquilo, profesional y trabajador”, sentencia.

Su mejor año, con Ramis

Tras una temporada de muchos cambios, en la 17-18, con la aventura frustrada en el Lorca de la mano de Curro Torres y el paso por el Cádiz, el Valencia llegó a un acuerdo con el Huesca y Eugeni firmó por tres años, aunque en el primero fue cedido al Albacete para que siguiera su progresión en Segunda. Y en el club manchego la rompió, siendo vital para Ramis (33 partidos, 30 de titular y 8 goles, un temporadón) para regresar a una SD Huesca recién descendida y aportar mucho en el ascenso, aunque no como fijo, con 35 partidos pero solo 19 de titular, y tener casi nulo protagonismo después en Primera.

Pedro López: “Lo que mejor tiene es la distribución de balón, en zona ofensiva le da muy buena circulación, pierde pocos y necesita los mínimos toques para darle velocidad al juego"

En esos dos cursos en el club altoaragonés Pedro López fue su compañero. “Lo que mejor tiene es la distribución de balón, en zona ofensiva le da muy buena circulación, pierde pocos y necesita los mínimos toques para darle velocidad al juego. Sin ser rápido, es un jugador que presiona bien y tácticamente es listo y ordenado. Es un llegador al área y tiene una buena finalización, con un tiro potente”, asevera.

Compartió vestuario con él dos temporadas y tiene clara la timidez de un futbolista que "es introvertido, pero si tiene que decir algo lo dice y en el campo habla y ordena, aunque no es su principal virtud. Pero tampoco el ser así fuera del campo le hace ser un pecho frío como se dice”, recalca Pedro López, que no da relevancia al poco tiempo que Míchel y Pacheta le dieron el curso pasado, lo que motivó su adiós y su paso por el Arouca, donde tampoco se ha asentado, y que está seguro de que puede aportar mucho en esta etapa. “Yo diría que el Zaragoza acierta porque ha demostrado ser muy válido para jugar en Segunda. Si lo que buscaban era un centrocampista ofensivo, con buen manejo de balón y con llegada, pues creo que aciertan, evidentemente”, concluye.