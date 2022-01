César Yanis es ahora mismo el caso más delicado en la rampa de salida del Real Zaragoza, que ya ha ubicado a cuatro de sus descartes, Clemente (Sanse), Adrián (Fuenlabrada), James (Columbus Crew), Eguaras (Almería), que está a punto de hacerlo con Javi Ros, pendiente del examen médico y de dar carácter oficial a su cesión al Amorebieta, mientras que Bermejo tiene una suculenta oferta del Tianjin chino, aunque el mercado de pases en la Superliga no se abre hasta mediados de febrero y en su adiós no hay prisa.

Sin embargo, el extremo panameño, que ha jugado muy poco, con solo minutos en Liga ante el Oviedo y el Mirandés en La Romareda, no encuentra acomodo en otro equipo, no va a regresar a Club del Este y no tiene un destino claro en Europa, pese a que sus agentes lo están intentando encontrar otro sitio, ya sea en el Viejo Continente o en Asia, para terminar la temporada. El conjunto panameño, que posee sus derechos, no posee fichas disponibles y no quiere romper la cesión, por lo que el Zaragoza, si la quiere romper, tendría que pagar la totalidad del salario, 60.000 euros, y del préstamo al club panameño, otros 30.000. Así, el club aragonés no liberaría nada de margen, aunque lo cierto es que al haber pasado solo la mitad del préstamo, si el jugador sale con un acuerdo a otro club solo deja libre 30.000 euros.

El Mundial a la vista

En todo caso, esa solución podría dejar al jugador sin equipo y sin que Club del Este lo pudiera inscribir, algo que el futbolista no desea, sobre todo por su papel en la selección y la posibilidad de ir a Qatar. El extremo panameño, uno de los ocho fichajes del verano, solo ha disputado dos partidos de Liga, 45 minutos ante el Oviedo y 20 frente al Mirandés en la Romareda, sin ser titular en el campeonato, algo que solo ha sido en Copa, ante el Mensajero y el Burgos, para tener minutos residuales y con el partido decidido frente al Sevilla.

César Yanis, por culpa de sus compromisos con Panamá, se ha perdido seis partidos y en los dos primeros encuentros ligueros su cesión no estaba cerrada. Además, también arrastró molestias musculares en sus primeras semanas de zaragocista. Con todo, el futbolista no se ha adaptado al ritmo del fútbol europeo, lo que se demuestra en los entrenamientos, y tampoco está ofreciendo en ese trabajo lo que JIM quiere de él, un extremo con desborde y capaz de generar peligro en las zonas de ataque con su velocidad y su regate. El comportamiento del jugador fuera del campo tampoco ha ayudado en su integración en el equipo. Hasta ahora, su llegada es la más inexplicable de los ocho refuerzos que hizo el Zaragoza el verano pasado.

Las condiciones

Su cesión, por 10 meses y hasta el 30 de junio, supone asumir 60.000 euros por su ficha y otros 30.000 por el pago al Club del Este. Tiene una opción de compra de medio millón que es voluntaria y que solo pasa a ser obligatoria en su ejecución para el Zaragoza si el extremo disputa la gran mayoría de los partidos en los que esté disponible. En concreto, 24 encuentros oficiales con más de 45 minutos, algo que ya no va a alcanzar. Si se queda, se arriesga a no volver a tener minutos hasta junio.