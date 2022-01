El Real Zaragoza se apresta a vivir tres días finales de mercado intensos, con hasta dos fichajes en ataque, un punta y un extremo, y con cinco salidas ya cerradas (Adrián, Eguaras, Clemente, James y Ros) y dos pendientes, las de Yanis y Bermejo, si bien esta última corre menos prisa. JIM, tras los refuerzos de Jaume Grau y Eugeni, espera algo más, sobre todo en ataque, en el gol. “Las gestiones las lleva Miguel, con el estrés que supone los pocos días de mercado que quedan. La idea es traer algún jugador más, aunque no llegara a Ibiza. Ojalá pueda venir el futbolista o futbolistas que nos ayuden”, recalca el entrenador alicantino, consciente de que el Zaragoza va al mercado para esos dos refuerzos con menos de 300.000 euros en una lista donde están Hoppe (Mallorca), Giuliano Simeone (Atlético B) o Sabin Merino (Leganés), si bien este último es una opción casi inviable. “A veces nos interesamos por un futbolista y otros a golpe de talonario nos lo quitan”, reconoce.

De momento, JIM, en una renovación de enero que ya lleva siete movimientos y la inscripción de Lasure, está satisfecho, a falta de esa guinda o guindas finales, porque “cualquier decisión que se toma se hace con todas las consecuencias y la seguridad. Buscamos la mejora, pero ahora no hay números de lo que pasará. Se demostrará en unos meses si hemos acertado y creo que así será”, añade con convicción, tras ver cómo esta semana aterrizaba Eugeni Valderrama, desde el Arouca luso, ya listo para jugar el lunes y para aportar talento en la medular. “Viene de un viaje largo, tiene el cambio de escenario, pero quiere participar y ayudarnos. Las características las conocéis vosotros, nos puede ayudar mucho y el lunes podrá estar también”.

"He hablado con Bermejo, últimamente más y está comprometido, si se tiene que marchar algún día será una cuestión suya con el club y, mientras esté, que nos dé su rendimiento”

Bermejo fue titular ante el Valladolid y tiene una suculenta oferta para salir cedido hasta diciembre al Tiajin chino, aunque su adiós no es prioritario antes del lunes y se daría cuando se abra el mercado de ese país, a mediados de febrero. En principio, el jugador está decidido a irse. “Ha sido importante y nos ha dado mucho. El grado de compromiso suyo se demostró ante el Valladolid, ya que estuvo muy bien. En el día a día su rendimiento es bueno. He hablado con él, últimamente más y está comprometido, si se tiene que marchar algún día será una cuestión suya con el club y, mientras esté, que nos dé su rendimiento”, indica JIM, dejando claro que el futbolista tiene muchas papeletas de repetir titularidad ante el Ibiza, en un partido donde ya podrá jugar Lasure, tras ser inscrito después de superar un tumor testicular: “Lo más importante es la alegría de que esté inscrito y pueda jugar. Es un futbolista con muy buen manejo de balón, ofensivo y que con su zurda tira para arriba. Él ya está, pero la competitividad y el jugar partidos se va ganando, aunque creo que nos aportará bastante”.

Nano Mesa, más que difícil

En Ibiza también vuelven Cristian Álvarez y Zapater, bajas ante el Valladolid tras no entrenar desde la semana pasada y el covid ha dado una tregua en los últimos días, con un solo positivo desde el lunes. “La semana pasada fue mucho más difícil confeccionar el once por las bajas y estamos contentos”, dice el técnico, que espera contar también con Álvaro Giménez tras no poder jugar ante el equipo pucelano por la fractura en un dedo de la mano y que volverá a tener a Vada tras cumplir su sanción. “Con Álvaro buscamos con un vendaje especial que tenga buenas sensaciones, dependerá de eso su presencia pero tiene la voluntad de jugar”. La seria duda es Nano Mesa, tras su contractura en el muslo ante el Valladolid, aunque todo apunta a que no se le forzará. “Entre hoy y mañana veremos cómo evoluciona y si será de la partida”, asevera el míster.

"Nosotros no podemos justificar lo injustificable y el gol es un debe claro en el que el máximo responsable soy yo. Hay que ganar como sea en Ibiza, tenemos que reivindicarnos tras nuestra trayectoria última"

El Zaragoza acumula cinco jornadas sin ganar y marcar y tiene solo cinco puntos de renta con el descenso. “Hay que ponerle remedio. Se dan circunstancias, nosotros no podemos justificar lo injustificable y es un debe claro el del gol en el que el máximo responsable soy yo. Lo que no puedo hacer es insistir constantemente en eso al jugador porque mentalmente le produzco una psicosis que no es buena. Los números son los que son y 17 goles son muy pocos”, espeta JIM, consciente de la necesidad de mejorar en ataque para salir del pozo: “Hay que ganar como sea en Ibiza. Nuestra obligación mental y personal es reivindicarnos tras esta trayectoria última que llevamos. El fútbol solo entiende de victorias”.

Para esa victoria, el Zaragoza, que suma dos jornadas sin encajar, deberá ser fuerte de nuevo atrás porque el rival lleva 13 goles en tres jornadas desde la llegada de Paco Jémez. “Hace encuentros muy abiertos y, si no estás acertado, encajas seguro. No es casualidad que metan goles, lo buscan y constantemente presionan al rival cerca de su portería. Hay que reconocer el mérito de Paco, que tiene el equipo 'a full' desde que llegó”, asevera JIM, que espera aprovechar las idas y vueltas que tendrá el choque en Can Misses y que no quiere mirar a largo plazo cuando faltan 18 citas ligueras: “Solo miro al Ibiza, no puedo vender lo invendible. Nuestro objetivo es el próximo partido y ojalá repitamos una buena dinámica y nos podamos enganchar. No podemos decir cosas por decir, hay que ser coherentes”.