El Real Zaragoza ha detectado un nuevo positivo este lunes en los test de antígenos a los que ha sometido a la plantilla antes de viajar en chárter a Ibiza, es el quinto desde el pasado lunes y el decimoséptimo desde el regreso del parón navideño. "Las pruebas de control sanitario realizadas a la plantilla y el staff técnico del Real Zaragoza han detectado un nuevo caso positivo de covid-19. La persona afectada se encuentra en su domicilio, cumpliendo con la normativa sanitaria establecida, en buen estado de salud", se ha limitado a decir la entidad.

Ninguno de los 5 positivos desde el lunes 24, todos con buen estado de salud, ha viajado a Ibiza, teniendo en cuenta que en la lista de convocados a la ciudad balear no han estado los lesionados Vigaray y Nano Mesa, ni Fran Gámez, que ayer no se entrenó en la Ciudad Deportiva. El Zaragoza comunicó un positivo el domingo y otro el sábado. Tampoco ha entrado el mediapunta Puche, habitual en las últimas semanas y el canterano no jugó ayer domingo con el Deportivo Aragón, como tampoco lo hizo Javi Hernández y no viaja. Tampoco han viajado Luengo, Vaquero o Rubio, pero estos sí estuvieron con el filial.

El Zaragoza no revela la identidad de sus positivos desde hace unas semanas. De hecho, de los 17 que ha habido desde que el equipo regresó del parón solo comunicó oficialmente el de Chavarría, el primero. En esa ya extensa lista de contagiados recientes hay jugadores del filial, tres como mínimo, y también al menos dos miembros del staff.