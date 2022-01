La recta final del mercado de fichajes puede mover posiciones, pero ahora mismo Sabin Merino no llegará al Real Zaragoza en este enero porque el Leganés no acepta la propuesta zaragocista y, además, no ve con buenos reforzar a un rival directo en la lucha por escapar de la zona de descenso, una pelea inesperada para ambos pero en la que están en estos momentos. Torrecilla, director deportivo zaragocista, aún no pierde la esperanza con el ariete vasco, pero va a abrir otras vías en estas últimas horas de mercado. Ya sabe que Sabin Merino, que iba a llegar en propiedad, con un acuerdo de traspaso con cifras por objetivos y nunca con dinero ahora de por medio, tiene más que difícil acabar en La Romareda, también por el interés del Oviedo y con el jugador que prefiere estar a las órdenes del Cuco Ziganda en el conjunto asturiano.

También está casi descartada la llegada de Mathew Hoppe, porque el Mallorca exige para la cesión del delantero estadounidense que el club al que vaya cubra la mitad del salario. Y el Zaragoza no llega de momento a esas cifras pese a que el jugador va a tener muy pocas oportunidades si el Mallorca ficha, como parece, a Muriqi (Lazio). El Zaragoza, en la recta final del mercado de enero, quiere firmar un delantero y un extremo y cuenta con algo menos de 300.000 euros para ambos, por lo que el mayor esfuerzo en Sabin Merino disminuye las posibilidades económicas para un jugador de banda, que podría venir del extranjero, si bien la prioridad sigue siendo fichar futbolistas con experiencia en la Liga española. Si el Zaragoza no puede cerrar esos fichajes ahora podría acudir al mercado del paro, porque tiene fichas libres, pero en febrero esas opciones son aún más difíciles que tras el verano porque normalmente los futbolistas llevan más tiempo sin estar en una dinámica de equipo.