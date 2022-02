Puso fin hace ahora casi dos semanas a su quinta temporada seguida en el Zaragoza para irse al Almería. ¿Cómo se encuentra?

En el Almería muy bien, mejor de lo esperado y me han acogido estupendamente. Era mucho tiempo allí y se nota ahora el cambio. Es que en el Zaragoza lo tenía todo, hice muchos amigos, me sentía como en casa, estaba cerca de Pamplona, la ciudad me gustaba, jugar en La Romareda, la afición… Es que era todo. Y en un momento tienes que cambiar de aires, cuando menos te lo esperas.

Dice bien, cuando menos se lo espera. En diciembre el Zaragoza rechaza una oferta del Almería por usted.

Es así y sigo sin entender cosas. Llega una oferta por mí, una propuesta con traspaso en firme y no ahora que es solo en caso de ascenso. No le di muchas vueltas, fue una cosa de un día para otro. Mi agente y yo queríamos saber qué iba a ser de mí, qué idea tenía el club y sus intenciones en el mercado de invierno, porque no estaba siendo fijo y me sentía en un segundo plano. Ellos me dicen que no salgo, que cuento para ellos y un mes después me dicen que ya no cuentan conmigo. Es que es inexplicable, hay algo que se me escapa, no lo entiendo.

Eso fue tras el partido en El Toralín el 9 de enero.

Sí, tras un entrenamiento. Me llama Miguel (Torrecilla) y me traslada que el club me pone en el mercado y que si hay alguna oferta la escucharán. No quise revolver más cuando lo oí, tuve la suerte de que pronto me llamaron equipos, volvió a salir lo del Almería y lo vi muy claro.