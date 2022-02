El Real Zaragoza, en un agitado mercado de enero, sí pudo inscribir a Lasure, al que renovó un año más, y cerró tres fichajes (Grau, Eugeni y Sabin Merino), además de dar hasta seis salidas (Adrián, Ros, Eguaras, Yanis, James y Clemente), pendiente de lo que suceda con Bermejo, con una suculenta oferta para irse a China, al Tianjin, cuando ese mercado se abra, pero finalmente no pudo dar dorsal del primer equipo ni inscribir como tal a Francho Serrano e Iván Azón.

Así, ambos siguen con número del filial en una plantilla con 20 fichas profesionales y con estos dos futbolistas y Borja Sainz con dorsal del B, pero a todos los efectos jugadores del primer equipo. El Zaragoza, pendiente de esa posible salida, de Bermejo se queda con 23 jugadores en dinámica de primer equipo más la aportación de canteranos habituales en los entrenos y algunos que ya han debutado como Puche, Ángel López, Vaquero, Javi Hernández, Rubio, Luengo o el meta Acín.

Ya en verano ambos tomaron los números 14 y 9, pero el club les pidió al final del mercado en agosto que mantuvieran el dorsal del filial, el 27 para el centrocampista y el 31 para el delantero, para tener más margen salarial. El Zaragoza les prometió que enero lo tendrían, pero no ha podido ser al no liberar margen suficiente para ello. "La primera inscripción de jugadores de la cantera penaliza en el límite salarial. Sus dorsales (el 9 en el caso de Azón y el 14 para Francho) siguen reservados, pero si los tenemos que utilizar porque el mercado nos obliga, por encima de todo está el club”, explicó Torrecilla en diciembre. JIM, antes del partido ante la Ponferradina, también expresó su deseo de convertir esas fichas en profesionales, pero al final no ha podido ser.

Cada inscripción de un canterano con ficha del primer equipo supone, según algunas fuentes, 100.000 euros y el Zaragoza no ha podido liberar con las salidas realizadas tanto margen y ha decidido emplear el logrado, algo más de medio millón, en esos tres refuerzos, sin que al final llegaran los de un extremo y un central polivalente, y en la inscripción de Lasure. Así, tanto Francho como Azón completarán su segunda temporada en el Zaragoza con dorsal del filial y habrá que esperar a la próxima campaña para que lo tengan.