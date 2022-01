Juan Ignacio Martínez se mostró decepcionado por no haber podido obtener lo que hubiera sido un triunfo balsámico para su equipo. «Teníamos tres puntos en el bolsillo. Nos hemos puesto 0-2 y ha estado cerca del 0-3. Tampoco estábamos sufriendo mucho salvo un par de llegadas pero han tenido dos chispazos», analizó el técnico del Real Zaragoza. «El equipo ha hecho un esfuerzo terrible. Hemos merecido la victoria pero perdimos dos puntos», añadió.

El alicantino valoró romper la sequía con el gol aunque no fue suficiente para lograr el objetivo: «Hemos venido a ganar. Meter dos goles fuera de casa y no llevarte el triunfo es una pena. Hay que felicitar al rival, que ha hecho un esfuerzo de suicidio. En ese momento que debíamos meter pausa y hemos encajado los goles». JIM quiso valorar el trabajo de sus pupilos a los que afirmó que no tiene nada que reprochar. «Podéis imaginar cómo está el vestuario...en vez de recriminarse, hay que tener unidad. Es una pena porque hay muchos empates, necesitamos ya una victoria», aseguró el técnico.

Pero el triunfo no llega y el Zaragoza sigue en una posición delicada en la tabla. «No miramos al descenso. El sábado volvemos a competir ante el Málaga, que viene fastidiado. Debemos recuperar el espíritu del equipo», finalizó el entrenador zaragocista.