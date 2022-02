El director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, y Juan Ignacio Martínez acabaron el lunes con un gran cambio en la plantilla, de seis salidas (Eguaras, Clemente, Ros, Adrián, Yanis y James) y tres fichajes (Jaume Grau, Eugeni Valderrama) a la espera de lo que suceda con Bermejo y su adiós rumbo a China, una modificación que no estaba en el guion en diciembre, donde sí se había mirado ya la posibilidad de fichar un delantero y se tenían como factibles las salidas de Ros, Adrián y Clemente, pero que aumentó de tamaño a la vuelta del parón navideño para dejar al Zaragoza como el segundo club que más movimientos ha hecho en este mercado, un total de 10, contando la inscripción de Lasure, solo superado por el Alcorcón, con 17.

El Zaragoza tenía 25 jugadores del primer equipo antes de enero y ahora cuenta con 23 más la aportación del filial. En los fichajes, Torrecilla ha priorizado los jugadores en propiedad, ya que los tres que han llegado ahora lo son, y la liberación de más de 500.000 euros de margen salarial es lo que permitió esas incorporaciones, donde la mayor parte, casi la mitad, ha ido a parar a la llegada de Sabin Merino. La revolución ha dejado un problema en defensa, mal repartida con solo tres centrales, tres laterales zurdos y, mientras no vuelva Vigaray, solo uno diestro y no se ha solucionado la necesidad de velocidad y más movilidad que necesita el equipo arriba. Además de más gol, claro.

1 La medular, la zona de más cambios

El centro del campo ha sido la zona de mayores cambios. En la planificación veraniega, donde al final ni James, porque convenció a JIM, ni Ros, porque no quiso salir, se fueron y llegaron Vada y Petrovic el Zaragoza acabó con hasta ocho centrocampistas, una superpoblación que acabó siendo un problema en la primera vuelta. El fichaje del serbio para reforzar el pivote señalaba directamente a Eguaras, de perfil distinto pero de idéntica demarcación. Mientras Petrovic cogió un buen tono físico el navarro fue fijo para después dejar de serlo y perfilar JIM una medular con Francho también como indiscutible. La llegada de Jaume Grau le da más capacidad física en el medio que la que podían aportar Eguaras o Ros, mientras que Eugeni, si recupera la versión del Albacete, ofrece más talento y último pase que James, un jugador más potente y en los últimos años muy irregular, o que Adrián, que es más llegador y que con JIM tenía un rol secundario.

Zapater, Eugeni, Vada, de plena confianza para JIM si controla su carácter y olvida sus molestias físicas, Petrovic, Francho y Grau presentan una medular de menos nombres, de mayor físico y quizá con más variedad, por lo que el cambio a la espera sobre todo del nivel de Eugeni es positivo.

2 Una zaga mal distribuida

Solo había tenido 10 minutos ligueros Clemente antes de marcharse cedido al Sanse, pero su salida deja cojo el puesto de central, pendiente de la fiabilidad física que hasta el momento están dando Francés, Jair y Lluís López, los tres amenazados con sanción por amarillas, por cierto. Al final, no ha llegado un central polivalente y Nieto se queda como alternativa, pero el lateral de la cantera siempre ha dejado claro que no es su puesto habitual y su rendimiento ahí lo ha confirmado. Petrovic en su carrera ha jugado en algunas ocasiones en el eje, siempre con un central rápido al lado o en línea de tres, y JIM puede recurrir a Luengo o a Javi Hernández, aunque en sus casi 14 meses no se ha caracterizado por dar muchas oportunidades en Liga a los canteranos que no estaban en el primer equipo. La inscripción de Lasure supone que haya tres laterales izquierdos con Chavarría y Nieto y solo uno en la derecha, Fran Gámez, aunque Ángel ha demostrado fiabilidad ahí. A Vigaray no se le espera como mínimo hasta abril. Si es que juega este año.

3 Falta velocidad y el gol, pendiente

En ataque, ha salido César Yanis, de irrelevante presencia, puede hacerlo Bermejo, o al menos quiere, y su presencia es mucho más habitual y de rendimiento irregular. Sabin Merino va a aportar gol seguro y es un delantero rápido, potente en el juego aéreo y que se mueve bien en el área, además de poder adaptarse a las bandas también. Con todo, la capacidad para tirar desmarques y la movilidad no están entre sus mejores virtudes, algo que solo tiene Nano Mesa y que en el Zaragoza falta, ya que Álvaro Giménez y Iván Azón tampoco lo dan en demasía. Es vital que Narváez recupere el nivel de su llegada, aunque al menos en Ibiza ofreció un rendimiento mejorado con respecto a los anteriores partidos.

4 Peligrosa ausencia de liderazgo

Del vestuario se han ido pesos pesados en los últimos años como Eguaras, Javi Ros, dos de los cuatro capitanes, o Adrián, que llevaba menos tiempo, pero era una voz autorizada en el grupo. Ni Grau, Ni Eugeni ni Sabin Merino suponen capacidad de liderazgo en un grupo que se ha quedado huérfano de referentes más allá del ejemplo que siempre es Zapater o el peso de futbolistas como Cristian y Jair o el carácter que sí posee Vada. Esa falta de referentes en el grupo se puede pagar cara si vienen momentos de dificultad.