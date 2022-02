El Zamora CF ha anunciado la cesión hasta final de temporada de César Yanis, cuyo préstamo al Real Zaragoza fue cortado anoche antes del cierre del mercado de fichajes. El futbolista llega al club zamorano cedido por el Club del Este panameño, que tiene sus derechos económicos y que no quería que regresara a Panamá al no tener fichas disponibles. Yanis, que se encuentra con su selección para jugar este miércoles ante México tras hacerlo ante Costa Rica y Jamaica, no deseaba quedarse en el Zaragoza sin jugar y al final ha aceptado su cesión al Zamora para tener opciones de llegar al Mundial con Panamá.

César Yanis, extremo que jugó la primera vuelta en el @RealZaragoza ficha por el ZCF



Internacional con Panamá

Extremo

Fecha de Nacimiento: 28/01/1996

Lugar de Nacimiento: Ciudad de Panamá

El Real Zaragoza ya comunicó hace semanas a Yanis qie no contaba con él y que si se quedaba en la segunda vuelta iba a tener muy difícil jugar. El extremo fue ofrecido en otros países por sus agentes, sobre todo en Asia, y se intentó retomar alguna opción que tuvo en verano en Ligas menores europeas, pero al final encontró acomodo en el Zamora tras cortar su cesión el Zaragoza, que debía abonar la totalidad de la ficha que le restaba por cobrar, unos 30.000 euros, para llevar a cabo esa decisión unilateral. El extremo panameño, uno de los ocho fichajes del verano, solo ha disputado dos partidos de Liga, 45 minutos ante el Oviedo y 20 frente al Mirandés en La Romareda, sin ser titular en el campeonato, algo que solo ha sido en Copa, ante el Mensajero y el Burgos, para tener minutos residuales y con el partido decidido frente al Sevilla. Su cesión ha sido sin duda un rotundo fracaso, con solo 256 minutos oficiales en 5 partidos. El Real Zaragoza ficha a Sabin Merino y devuelve a Yanis el último día de mercado César Yanis, por culpa de sus compromisos con Panamá, se ha perdido siete partidos, con el de ayer en Ibiza, y en los dos primeros encuentros ligueros su cesión no estaba cerrada. Además, también arrastró molestias musculares en sus primeras semanas de zaragocista. Con todo, el futbolista no se ha adaptado al ritmo del fútbol europeo, lo que se demuestra en los entrenamientos, y tampoco estaba ofreciendo en ese trabajo lo que JIM quería de él, un extremo con desborde y capaz de generar peligro en las zonas de ataque con su velocidad y su regate. El comportamiento del jugador fuera del campo tampoco ha ayudado en su integración en el equipo. Su llegada es la más inexplicable de los ocho refuerzos que hizo el Zaragoza el verano pasado. En su cesión se establecía que el Zaragoza asumía su ficha hasta el 30 de junio, unos 60.000 euros y pagaba a Club del Este por el préstamo otros 30.000, mientras que se guardaba una opción de compra voluntaria por medio millón que solo pasaba a ser obligatoria si el jugador disputaba 24 partidos con al menos 45 minutos, algo que desde el principio se vio claro que iba a ser imposible que alcanzara.