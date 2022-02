Un 9 de referencia más que un jugador de banda, pero en todo caso un delantero versátil, rápido y con buen remate que entiende mejor el fútbol cuando vive cerca del área. Por ahí anda la definición de dos de los entrenadores que ha tenido en los últimos años Sabin Merino, Fernando Vázquez, que lo tuvo en el Deportivo en la segunda vuelta de la 19-20, y Pep Lluís Martí, que lo dirigió a su regreso al Leganés en el curso siguiente. “Creo que el Real Zaragoza no se equivocó en la apuesta. Acertar sería que Sabin llegue ahí y triunfe plenamente, eso ya no lo sé. Un error no comete fichándolo, porque se lleva a un chico con todas las condiciones para que le guste a la gente, ya que normalmente es un futbolista atractivo para la afición, porque la grada el lenguaje que más entiende es el del esfuerzo y el del trabajo. Y eso Sabin lo tiene. Y además posee calidad”, resume Vázquez.

Sabin Merino: "Tuve claro en todo momento que quería venir al Real Zaragoza" Formado en las categorías inferiores del Athletic, donde en edad infantil coincidió por ejemplo con Eguaras, como también con Bustinza o Aurtenetxe, Sabin completó esa etapa y la de cadetes en el Danok Bat y después estuvo un año en Estados Unidos compaginando sus estudios en Kentucky y jugando en el Javanon FC U17 para regresar a Bilbao, al Danok Bat primero y al Baskonia después, y volver a Lezama para jugar en el filial que dirigía el Cuco Ziganda. De ahí y, tras el ascenso a Segunda del 'B', al Athletic de Ernesto Valverde y su salida en 2018 al Leganés para estar temporada y media y ser una de las apuestas del Deportivo para buscar la permanencia en enero de 2020. Allí estaba Fernando Vázquez. “Su llegada fue una alegría en el Deportivo para mí, hizo goles al principio y nos ayudó mucho. Es un jugador que a mí me encanta, es un 10 como chaval, con principios, con valores, que entrena muy bien y es inteligente", asegura el técnico de Castrofeito, que pone el énfasis en esa versatilidad. Vázquez: "Es un ariete potente, que va bien de cabeza, con buen remate y que te sabe jugar bastante bien con los pies" “A nivel futbolístico te juega donde tú quieras, aunque para mí es un punta, un 9. En el Athletic había jugado en banda, también lo hizo en el Leganés. Es un ariete potente, que va bien de cabeza, con buen remate y que te sabe jugar bastante bien con los pies. Puedes utilizarlo como delantero abierto en banda, pero para mí tiene que estar más cerca del área”, añade Vázquez que destaca también que posee “mucha movilidad, movimiento y trabajo continuo”. Vázquez le dio 18 partidos (1.205 minutos) en aquella segunda vuelta y anotó 5 goles, cuatro de ellos en las cuatro primeras jornadas. Eso sí, el Deportivo se fue a Segunda B en la última jornada. ¿Qué le faltó para triunfar en Primera en el Athletic o en el Leganés? “Yo esperaba que volviera a San Mamés, aunque ese club es una máquina de hacer jugadores. Le faltó continuidad, esa suerte de convencer al entrenador. Pero es un buen futbolista. Es que es un chico que ha jugado en el Athletic y eso no es sencillo”, añade el entrenador gallego. Martí: “Maneja bien el cuerpo y con la zancada que tiene es también veloz. Y define con claridad dentro de lo que es la Segunda. Es capaz de manejar tanto el juego de espaldas como el fútbol al espacio” A donde volvió en el verano de 2019 fue al Leganés tras el descenso del Deportivo a Segunda B y el 'pepinero' a la categoría de plata y su primer entrenador entonces fue Pep Lluís Martí, que le dio minutos en 20 jornadas, siendo titular en 13 de ellas, de las 21 que estuvo en el banquillo para anotar 5 goles con el técnico mallorquín. “Es un chico que maneja bien los espacios, bastante rápido, con buena movilidad, es capaz de asociarse bien, aunque esa no sea de sus mayores virtudes”, explica Martí. “Maneja bien el cuerpo y con la zancada que tiene es también veloz. Y define con claridad dentro de lo que es la Segunda. Es capaz de manejar tanto el juego de espaldas como el fútbol al espacio”, añade el entrenador balear, que insiste en el mismo mensaje que Vázquez. “Puede ubicarse por fuera, pero es más una referencia, un delantero centro. Puede jugar también de segunda punta porque defensivamente aporta muchas cosas, pero para mí es un jugador de área”, concluye Martí.