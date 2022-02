¿Cómo va su adaptación al Fuenlabrada?

Estoy contento, el recibimiento fue fantástico y vine a un sitio donde tenía la plena confianza del director deportivo y del entrenador, que ya lo había tenido en el Málaga. También me siento feliz por estar por casa, la carrera de un jugador se va lejos muchas veces del domicilio de nacimiento, lejos de los tuyos, y esto también es un punto a favor de haber venido aquí.

¿Con qué sensación se marchó del Real Zaragoza?

Triste por dejar a los compañeros que tenía. Parece extraño en este mundo del fútbol, pero en año y medio me dio tiempo a hacer buenos amigos. Y triste también por la gente que trabajaba más cerca de nosotros, los fisios, los utilleros, Andrés, Raúl el nutricionista, el doctor… Gente que me ha tratado de forma increíble. Y, por supuesto, triste en el plano deportivo, porque si por algo fui a Zaragoza fue por tener unas sensaciones parecidas a las que viví en Málaga, donde logré un gran apego, y no he podido sentirlo así, primero por la pandemia y después por no tener la participación que me habría gustado.

En esto último, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene Adrián de no haber jugado tanto como esperaba?

Si tengo que darme algo de responsabilidad es con las lesiones que tuve al llegar, ya que obviamente cortaron en seco mi adaptación, pero es que muchas veces son incontrolables. Yo me cuido mucho, pero sin poder evitarlo te pasan. Era difícil lograr una estabilidad en mi juego porque no tuve la continuidad para ver si en realidad tenía nivel para jugar en el Zaragoza, aunque en la segunda vuelta de la temporada pasada tuve protagonismo, pude hacer goles y dar puntos al equipo. Me quedo con la sensación de no saber hasta qué punto pude dar más y no tuve la ocasión o si no me daba el nivel para aportar de verdad.