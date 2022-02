El Real Zaragoza se ha entrenado esta mañana de viernes en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que ha seguido sin estar Fran Gámez, que no se ha ejercitado desde el miércoles, cuando el equipo volvió al trabajo, y tampoco jugó ni viajó a Ibiza. El club comunicó el jueves por la noche un positivo, que se une a los anunciados el sábado, el domingo y el lunes en un goteo que ya suma 18 casos desde la vuelta al trabajo después del parón navideño, desvelando solo la identidad del primero de ellos, el de Chavarría, para ocultar los nombres de los siguientes. "La persona afectada, que permanece confinada en su domicilio de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades sanitarias, se encuentra en buen estado de salud", dice el club.

Esos cuatro positivos desde el pasado sábado no podrían jugar ante el Málaga, salvo que una PCR antes del partido para los tres del pasado puente festivo marcara su disponibilidad si esa prueba es negativa. Por eso y por si los test de antígenos dan un nuevo positivo antes del choque de este sábado, JIM no facilita hoy la convocatoria. Lo hará mañana, aunque aclaró que con "Fran Gámez las sensaciones son buenísimas" aunque el lateral lleva desde el domingo sin acudir a la Ciudad Deportiva. Mientras, del filial solo ha estado Ángel López, que es factible que entre en la citación y no se han ejercitado con el grupo Puche, Javi Hernández, Vaquero, Rubio o el meta Acín, habituales en otros momentos. Nano Mesa, que se ha ejercitado con normalidad esta semana tras ser baja en Ibiza por una contractura en el muslo, es la novedad del Zaragoza frente al Málaga y estará a disposición de JIM en un partido donde apunta a debutar Sabin Merino, el último fichaje, y también Eugeni, que no lo hizo en Ibiza.

Además, la duda para el partido está en Bermejo, que sigue con dolor del fuerte golpe que se dio contra el banquillo del cuarto árbitro en Can Misses tras una dura entrada de dos rivales. Lo factible es que al menos esté en el banquillo. "El que más tenemos entre algodones es Bermejo, tuvo que salir en el descanso por un golpe terrible y pudo ser peor. Tiene el músculo con el golpe, ha ido haciendo cosas y ya veremos cómo está para el partido. Los demás están casi todos", añadió JIM. En todo caso, Bermejo ha empezado la sesión con el resto del grupo y ha hecho después trabajo por su cuenta. El partido ante el Málaga puede ser el de su despedida por la oferta que tiene del Tianjin de la Superliga china, una propuesta que está decidido a aceptar y ya tramita su visado, aunque hace falta el acuerdo entre clubs para esa cesión hasta diciembre.