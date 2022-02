En los últimos tiempos, en esta caída que ha vivido el Zaragoza, que suma ahora siete puntos de los últimos 27, cuando a Juan Ignacio Martínez se le ha preguntado hacia dónde miraba en la tabla siempre ha reflejado que veía el siguiente partido. Sin embargo, este jueves, el director deportivo, Miguel Torrecilla, volvió a hablar de pomadas, eufemismo que oculta las palabras playoff y ascenso, y a reafirmarse en que el Zaragoza tiene argumentos para estar ahí, aunque ahora la tabla le señale en la decimoctava plaza. "No voy a decir que no le quito ni una coma, es que si en las personas que somos responsables del Real Zaragoza nuestra ambición simplemente es mantener la categoría, para qué estamos aquí”, ha dejado claro JIM esta mañana para no ofrecer una versión distinta a la de su jefe, añadiendo que “lo más importante es el Málaga y no podemos pensar en objetivos sin estar en una dinámica de triunfos”.

"El club ha hecho un esfuerzo importante en estos tres fichajes, sobre todo en el último (Sabin Merino), donde hubo mucha más tela que solo lo económico, por parte de su equipo de procedencia, ya que no era tan fácil que llegara, y estoy contento"

Se trata, pues, según el técnico del Zaragoza de “ganar partidos para en las 10 últimas jornadas tener ese objetivo tan bonito de meternos en el lío. Esa ambición la tiene Miguel y la tenemos también el equipo y yo. Pero ahora solo hay que pensar en el Málaga”. El partido es el primero tras acabar un agitado mercado de enero con tres fichajes (Grau, Eugeni y Sabin Merino) y seis salidas (Clemente, Eguaras, Ros, Adrián, James y Yanis) para cambiar la fisonomía de la plantilla. “Jamás he exigido y me he quejado de nada, también por la confianza que tengo en Miguel. En la secretaría técnica se toman decisiones por muchos factores, sobre todo el económico. El club ha hecho un esfuerzo importante en estos tres chicos, sobre todo en el último (Sabin Merino), donde hubo mucha más tela que solo lo económico, por parte de su equipo de procedencia (Leganés), que no era tan fácil que llegara. Estoy contento, lo más importante es que nos den muchas alegrías, que el equipo dé un paso adelante y seamos capaces de subir un puesto en la tabla”.

El mercado del paro

Esa satisfacción aún puede ser mayor si Torrecilla da con un jugador que esté en paro, un extremo en principio, y que pueda venir al Zaragoza, un mercado en todo caso muy peligroso y donde no hay demasiado donde elegir. Al contrario, se diría. “Justo tenía para firmar ayer un jugador, pero no tenemos prisa. Va a ir mirando mil cosas, pero sobre todo en cuanto a la necesidad. Lo que te puede ofrecer el mercado del paro hay que mirar la inactividad, no es lo mismo un jugador que lleve mucho tiempo sin equipo a uno que ha quedado libre ahora”, refleja JIM.

"No debemos tener que marcar tres goles para ganar fuera y el debe está en el entrenador. En cuatro minutos no se nos puede ir un gran trabajo"

De momento, con una plantilla de 23 jugadores y la aportación del filial el Zaragoza necesita levantarse y reaccionar, huir de la zona baja y quitarse ante el Málaga el mal sabor de boca de lo vivido en Ibiza, donde tiró a la basura un 0-2. “Hicimos un trabajazo elogiado por todos durante una hora, pero no debemos tener que marcar tres goles para ganar fuera y el debe está en el entrenador. En cuatro minutos no se nos puede ir un gran trabajo”, refleja JIM, que ve cosas positivas, como que el equipo ha generado más ocasiones en los dos últimos partidos, aunque no niega una cierta ansiedad por sumar victorias, ya que solo llevan 5 en 25 partidos de Liga. “Muchas veces los jugadores se hacen la pregunta de qué tienen que hacer para ganar. La respuesta es hacer cada uno lo que tiene que hacer, para que esos detalles pequeños no te penalicen. El fútbol es un juego de aciertos y errores y tenemos que salir mucho más fuertes”.

“Veo en el vestuario autocrítica e inconformismo. No se trata de recriminar ni de señalar. Nosotros para ganar tenemos que hacer las cosas perfectas, solo hay que ver las victorias que llevamos. El jugador, más que ansiedad, pide un poco de auxilio”

En este sentido, JIM vio tras el partido ante el Ibiza en su vestuario “autocrítica e inconformismo. No se trata de recriminar ni de señalar. Nosotros para ganar es que tenemos que hacer las cosas perfectas, solo hay que ver las victorias que llevamos. Nos está costando mucho marcar y a los rivales muy poco. El jugador, más que ansiedad, pide un poco de auxilio”, completa el entrenador, que espera mejorar de inmediato la nefasta trayectoria en La Romareda, donde el equipo solo ha ganado dos partidos y suma 13 puntos de 36: “El jugador es el primero que está deseando esas victorias. Si es que hay que empatizar con la afición y se va jodida semana tras semana sin ver a su equipo ganar en su campo y ellos además pagan los billetes. A ver si somos capaces de levantar esto y sumar los tres puntazos, que falta nos hacen”.

Para ello, en ese mensaje positivo dentro de la severa crisis de resultados de un Zaragoza que no gana desde el pasado de diciembre, al Eibar, con seis jornadas seguidas sin hacerlo, el técnico alicantino subraya que “hace unas semanas decía que estábamos buscando nuestro ADN y ante el Valladolid y el Ibiza el equipo ha mantenido un buen tono pero no nos dio para ganar. Habrá que hacer algo más. El partido ante el Málaga va a ser diferente al del Ibiza por las características del rival, que es menos ofensivo”.

Sabin, un 9 para JIM

En ese partido puede debutar Sabin Merino, apunta a hacerlo de hecho con total seguridad, y al punta vasco JIM lo ve más de ariete que en la banda. “Se trata de que dé rendimiento y goles, su posición más natural es de 9. Intentaremos aprovechar todo lo que nos puede dar y él ya ha dicho que viene ayudar y donde le pongan”, refleja, asegurando que tanto Sabin como Jaume Grau, que ha jugado en los tramos finales de los dos últimos partidos, y Eugeni que no debutó en Ibiza, han venido “para jugar y perfectamente lo pueden hacer ya, aunque el equipo viene de dos partidos sin victoria pero de buen rendimiento colectivo”, añade. De cara a ese duelo ante el Málaga, JIM no cuenta con Vigaray y está pendiente de Fran Gámez, que no se ha entrenado en toda la semana, y de Bermejo, duda por el golpe sufrido en Can Misses.