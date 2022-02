Se le notaba a Juan Ignacio Martínez el dolor por otro partido sin encontrar la victoria y por esa búsqueda sin éxito de soluciones para un equipo que suma siete partidos sin ganar y 8 puntos de 30 posibles. Así, el entrenador alicantino no pudo evitar su contrariedad con el clima generado en los dos últimos choques en casa por las protestas de la afición contra la actual propiedad. “El Real Zaragoza es un grande y los rivales vienen a esperar y a vivir de nuestro error. Y en los dos últimos partidos ha estado este ambiente hostil, aunque antes no teníamos de qué quejarnos con el comportamiento de la grada. 90 minutos en La Romareda deben ser muy largos. Que llegue el final y, si tienen que hacerlo, que muestren el descontento, pero durante el encuentro el rival se tiene que ver intimidado con el rugir de La Romareda, que es mucha tela, y yo lo he vivido como visitante”, aseguró el preparador zaragocista en el final de su comparecencia.

"Nos penalizan mucho los errores, el gol llega tras un juego que no había sido brillante pero sí tuvimos nuestras oportunidades con acciones a balón parado. El equipo ha sacado la raza y lo ha puesto todo para remontar” Ya antes había dejado muestras de esa contrariedad. La primera nada más comenzar a hablar sobre el partido. “Parece que con el ambiente tan hostil todo se hace mal. Nos penalizan mucho los errores, el gol llega tras un juego que no había sido brillante pero sí tuvimos nuestras oportunidades con acciones a balón parado. El equipo ha sacado la raza y lo ha puesto todo para remontar”, dijo JIM, que reconoció que la mala racha en casa, con solo dos victorias y 14 puntos de 39, “no se puede discutir. Los números están ahí y no ganamos. Lo que más me duele es no ganar en La Romareda”. “Torrecilla y yo somos personas ambiciosas y queremos lo máximo para el equipo, pero ahora no podemos justificar nada y estamos en la parte baja. Entiendo que el aficionado esté fastidiado por la situación" “Hemos hecho más méritos, pero se trata de tres puntos y siempre es la cantinela. Nos penaliza un error y el rival no perdona. Te equivocas una vez y esto es fútbol profesional”, se lamentaba JIM, al que se le recordó la pomada de Torrecilla y las bromas que se escucharon desde la grada por esa afirmación que el director deportivo repitió el pasado jueves con un Zaragoza que anda muy cerca del descenso. “Torrecilla y yo somos personas ambiciosas y queremos lo máximo para el equipo, pero ahora no podemos justificar nada y estamos en la parte baja. Entiendo que el aficionado esté fastidiado por la situación, pero todos queremos vernos en la parte alta”, aseveró, recordando el apoyo de la afición en los últimos minutos para que el Málaga “se tuviera que colgar del larguero. Queda campeonato y con esta actitud vamos a sacar muchos puntos”, dijo, sin poner demasiado énfasis en esa convicción. La pomada escuece. La crónica del Real Zaragoza-Málaga La explicación del penalti Sobre el estreno de Eugeni y Sabin Merino como titulares, el técnico acabó satisfecho: “Eugeni es un jugador con buena calidad técnica, un buen golpeo y hace mejores a los compañeros y esperemos que nos dé mucho. Sabin también nos ha ayudado mucho, se ha perfilado bien en los remates y ha ayudado a Álvaro”, afirmó el técnico, que explicó lo sucedido en el penalti y su decisión de que fuera Eugeni el que lo lanzara. “Es una acción mal hecha por mi parte, antes del partido le hemos comentado a Eugeni y probablemente Álvaro no se ha enterado, pero creo que Borja Sainz sí. Ese malentendido el jugador lo ha comprendido después y siempre es positiva esa ambición de querer ayudar”. Francho, con un fuerte golpe en el tobillo Francho se tuvo que marchar con el tobillo derecho dolorido en el minuto 78 tras una entrada de Ramón. “Su cambio no estaba previsto, a ver cómo va ese dolor en las próximas 24 horas, pero también iba renqueante en los últimos días de otros golpes. Francho lo da todo, todos lo hacen”, dijo JIM sobre el centrocampista, ahora mismo indiscutible para el técnico y con el que espera contra en Leganés el viernes tras ese fuerte golpe en la pierna derecha.