La ovación cuando asomaron por las inmediaciones de La Romareda fue atronadora. Casi como un gol. Alrededor de 2.000 zaragocistas se agolpaban a las puertas de las oficinas del club como el que aguarda a un fichaje de relumbrón recién llegado.

Esta vez, sin embargo, no se trataba de eso. Realmente, hace mucho tiempo que no se trata de eso. En esta ocasión, los protagonistas eran cuatro mariachis contratados por la afición para adornar la protesta contra la directiva del Real Zaragoza.

Llegaron unos minutos más tarde la hora prevista y se dirigieron directamente a la tienda del club, donde permanecieron un rato tocando y cantando. «Si nos dicen esto hace unos años no nos lo creemos», decía un aficionado mientras los mariachis, bien pinchos, volvían al exterior. «Guadalajara», «El rey» o «Me gustas mucho» sonaban de fondo en el desfile hacia la puerta de acceso al palco. «No sé qué pasará en el partido, pero al menos ya nos hemos echado unas risas», decía otro seguidor a su amigo.

Dentro, en el estadio, se acabaron las sonrisas. Las dos pañoladas, en el minuto 32 de cada parte, volvieron a contar con un respaldo masivo por parte de una afición que cargó contra la directiva, a la que volvió a exigir su dimisión y que tiró de ironía para afirmar que «estamos en la pomada».

Divorcio consumado

Fue, de nuevo, la nítida escena de un divorcio consumado. Un mundo separa a la directiva zaragocista de una afición que exige cabezas y que volvió a dejar claro que no piensa detener unas movilizaciones que este sábado alcanzaron su punto álgido con el acceso de esos cuatro mariachis a la tienda de un Real Zaragoza en el que casi todo suena ya a broma de mal gusto.

La protesta fue, sin duda, un éxito. La iniciativa, apoyada aunque no organizada por la federación de peñas del club, acaparó portadas. Porque lo que pasó ayer en las inmediaciones de La Romareda no es normal. Pero es que hace mucho que lo que sucede en torno a la entidad no lo es. «Volver, volver, volver.... a Primera otra vez», cantaba un grupo de aficionadas, ataviadas con un sombrero mejicano, antes de la llegada de los verdaderos mariachis. Ese, volver, es el sueño de un zaragocismo que volvió a concentrarse en masa antes del choque para dejar claro que, al contrario que los dirigentes del club, ellos sí están unidos. «Es que esto no puede seguir así, hay que hacer algo», advertía una madre a su hijo de camino hacia el estadio tras haber participado en el breve concierto de rancheras.

Ahí, en La Romareda, donde residen los sueños del zaragocismo, el humor dejó paso al enfado y la música a los gritos. Ahí, se acabaron las sonrisas y volvió el ceño fruncido. Allí, en La Romareda, una afición escaldada exigió a una directiva que se vaya con la música a otra parte.