La salida de Sergio Bermejo con destino a la Superliga china, al Tianjin, entra en una semana decisiva en la que se tiene que llegar a un acuerdo entre el Real Zaragoza y este club en el pago del préstamo hasta diciembre del mediapunta madrileño, que ante el Málaga el sábado no disputó minutos. Las negociaciones entre los agentes del jugador, que son los que traen la propuesta, y el club aragonés todavía no han llegado a buen puerto y de momento el Tianjin, que está dispuesto a pagar por esa cesión, no llega a las cantidades que solicita el Zaragoza por la misma.

El Tianjin chino seduce a Bermejo con una oferta irrechazable Bermejo, al que el club le dijo a mediados de enero que valoraría cualquier oferta que llegara por él dentro de la revolución llevada a cabo en el pasado mes y que acabó con seis salidas más, ha tenido posibilidades en Segunda, antes del cierre del mercado, en la MLS, todavía abierto, y dos de China, una del Tianjin y el fuerte interés del Wuhan Three Towns. Es la propuesta del primer club chino la que está encima de la mesa y la que ha seducido al futbolista, que vería incrementados de forma sustancial sus emolumentos en el Zaragoza, donde percibe una cifra en torno al mínimo salarial de la categoría, unos 80.000 euros. El Tianjin, con esa cesión hasta diciembre, multiplicaría por más de seis veces ese salario hasta diciembre y el futbolista tiene decidido desde hace días aceptar la propuesta, ya que ha solicitado el visado y en su entorno se daba por hecha su salida a ese club. Sin embargo, esa despedida es imposible si no hay acuerdo entre los clubs, ya que el mediapunta tiene contrato hasta 2024. Sus números El futbolista fue titular ante el Valladolid y el Ibiza, como enlace con el punta, su mejor posición, pero un fuerte golpe en ese segundo choque le mantuvo al margen en los entrenamientos y no tuvo minutos frente al Málaga el sábado, aunque sí que estuvo en el banquillo. Bermejo ha jugado en esta temporada en 22 partidos de Liga, siendo titular en 17, y dos de Copa para un total de 1.263 minutos oficiales en 24 choques, con un gol en Las Palmas, quizá su mejor actuación de zaragocista. El curso pasado disputó 37 partidos de Liga y uno de Copa con un gol al Logroñés y 4 asistencias en un buen primer año como zaragocista. Fichó por el Zaragoza tras rescindir en el Celta en 2020 y en el club no se duda de su calidad. Curiosamente, el Zaragoza le prometió la temporada pasada una mejora y ampliación de su contrato, que no se llevó a cabo, solo una adecuación de las cantidades, sin ampliar años ni modificar la cláusula, de 8 millones. Días decisivos Así, lo previsto es que haya avances esta semana en ese acuerdo con el Tianjin, teniendo en cuenta que la Superliga china tiene abierto el mercado hasta el 8 de abril y la competición no empieza hasta finales de ese mes. Así, Bermejo aún jugaría a las órdenes de JIM ante el Leganés y quizá Las Palmas antes de irse. Si no hay acuerdo entre clubs, se quedará y acabará la temporada.