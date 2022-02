El Real Zaragoza ve con buenos ojos la oferta presentada por el Grupo Orlegi para convertirse en nuevo propietario del club aragonés. La familia Alierta valora la seriedad de la propuesta de los inversores mexicanos, aunque admite que todavía hay problemas a solventar.

Y, seguramente, el principal se refiere a los tiempos de una operación que desde el Grupo Orlegi se viene preparando desde hace casi dos meses y que se ha acelerado en las últimas semanas, pero que no pretende acometer definitivamente hasta que el Real Zaragoza asegure, al menos, su continuidad en la Segunda División.

La familia Alierta aboga por que la venta sea cuanto antes, pero el grupo mexicano no quiere correr riesgos

Esa condición, indispensable para que se selle el acuerdo según los empresarios interesados, obliga a esperar. Sin embargo, el accionista mayoritario preferiría que el intercambio de poderes se efectuara cuanto antes y que la permanencia no condicionara una operación de compra que el grupo presidido por Alejandro Irarragorri impone que sea sobre el 91% del paquete accionarial, es decir, todo salvo el correspondiente a los pequeños accionistas.

Así que la oferta de Orlegi, a pesar de contar con el visto bueno de los Alierta, choca con varios obstáculos. Los tiempos marcados por el grupo empresarial mexicano y el Real Zaragoza no coinciden y, además, no está claro que los inversores puedan hacerse con el 91% pretendido en función de la predisposición del resto de accionistas minoritarios. Porque la operación, de momento, no contempla la venta de solo el 51% de las acciones que poseen los Alierta, frustrados de momento en su voluntad de dotar de inmediatez al proceso y acelerar su salida del club.

En todo caso, la proposición de Orlegi, que cuenta con el soporte económico del Banco Santander, no sería la única existente o expuesta recientemente en las oficinas de Eduardo Ibarra. Yarza y Forcén habrían aportado la propuesta de un fondo americano que también pasaría a hacerse con la mayoría de las acciones y que, en estos momentos, figura entre las opciones con posibilidades de éxito. Además, en este caso, la proposición no impone que el equipo confirme su permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

Asimismo, Spain Football Capital, el grupo encabezado por el abogado catalán Kiko Domínguez y el empresario Carlos Álvarez del Campo, asegura disponer ya del certificado acreditativo de solvencia económica demandado hace meses por el accionista mayoritario, que, sin embargo, ya no contemplaría una opción que, según fuentes cercanas a la familia Alierta, llegaría tarde.

Vías muertas

También se perdió por el camino la opción presentada por el grupo inversor liderado por el consejero del Betis, José María Gallego, con capital americano. La propuesta fue bien recibida por la propiedad, pero no llegó a buen puerto y actualmente está prácticamente descartada.

Orlegi, por tanto, estaría dispuesto a hacerse con el Zaragoza, pero siempre bajo la premisa básica de que el equipo certifique su permanencia en la categoría, ya que no considera viable la operación en caso de descenso. El grupo mexicano, dueño de tres clubs aztecas (Atlas y Santos Laguna, de la máxima categoría, y el Tampico Madero, de Segunda), está decidido expandir su imperio por Europa y pretende hacerse con un histórico como el Real Zaragoza. A través de Orlegi Sport, una de sus ramificaciones, desea comprar el club con el objetivo de reflotar el club y dotarle de fortaleza económica sobre un proyecto a largo plazo.

Pero, si bien la propuesta ha sido bien acogida por parte del socio mayoritario, esos problemas de tiempos hacen poco probable un desenlace a corto plazo, al menos, en lo que a esta vía hace referencia. El Zaragoza es el elegido por el grupo inversor, pero la oferta no durará para siempre y, si se demora la respuesta definitiva y el consiguiente acuerdo, Orlegi buscará otro club español. Aunque, de momento, ha decidido esperar al club aragonés, que, sin embargo, no quiere esperar.