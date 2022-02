Fernando de Yarza, consejero del Real Zaragoza, asegura que no puede valorar la oferta que el Grupo Orlegi afirma haber realizado para hacerse con el club porque «no puedo valorar algo que desconozco». Afirma que la proposición presentada por el grupo mexicano todavía no tiene un carácter «formal» y que, de momento, no va más allá de una declaración de intenciones por parte de los inversores basada en el deseo de convertirse en el propietario del Real Zaragoza en caso de que el equipo acabe logrando la permanencia en Segunda División.

"Tengo claro que mi ciclo en el Real Zaragoza ha terminado, estoy orgulloso de lo que hemos hecho: bajar la deuda de 120 a 60 millones, un mérito de todo el consejo con la espina del ascenso" De hecho, el consejero promete su apoyo al accionista mayoritario en la búsqueda de una opción «solvente» que garantice la viabilidad del club y dejarlo en las manos adecuadas y asevera que no tiene intención alguna de seguir en la entidad. «Estaré encantado de escuchar ofertas y apoyaré al accionista mayoritario en la búsqueda de una salida. Hace tiempo que tengo claro que mi ciclo en el Real Zaragoza ha terminado y no pretendo quedarme», asevera. Yarza reitera que la propuesta de Orlegi ni es firme ni ha llegado con dinero por delante, por lo que no puede considerarse una oferta «formal», sino, simplemente, una muestra del interés en hacerse con el club pero vinculando cualquier pago a esa estancia del Zaragoza en Segunda División. De hecho, sería una más de las numerosas propuestas de este tipo que habrían llegado a la SAD en los últimos tiempos. «No conozco esa oferta porque no se ha producido más allá de unas conversaciones y una declaración de intenciones oficiosa. Ni es conocida ni vinculante». En cualquier caso, el consejero zaragocista reitera su firme disposición a poner fin a su etapa en el club, una decisión que también ha tomado Carlos Iribarren, otro de los accionistas minoritarios (ambos poseen un 13,46% de las participaciones, idéntico porcentaje que el de Juan Forcén). A esperar De momento, la situación no parece abocada a un desenlace temprano. La división interna en el Consejo de Administración del Real Zaragoza supone, además, un obstáculo considerable en un proceso que se viene dilatando desde hace demasiado tiempo. Todas las partes afirman que su deseo es salir del club, pero hasta ahora ninguna de las propuestas han respondido a las demandas de la propiedad o han satisfecho los requisitos exigidos. La crisis institucional en la que se encuentra inmerso el club ha llevado a la afición a mostrar su rechazo a la gestión de una directiva a través de dos movilizaciones, pañoladas y mariachis incluidos, en La Romareda y sus inmediaciones en los dos últimos partidos jugados en casa.