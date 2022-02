Nano Mesa apuesta por JIM. El canario tiene claro que el técnico es el indicado para reflotar a un Real Zaragoza empeñado en flirtear con el descenso, del que le separan cinco puntos, y cada vez más lejos (11) de un playoff que ya suena a quimera.

"Espero que el míster esté mucho tiempo aquí"

“Espero que siga mucho tiempo aquí porque es el único entrenador que nos puede ayudar a sacar esto”, asevera el jugador, que asegura tener “plena confianza” tanto en el entrenador como en el resto del cuerpo técnico. “Cuando tienes esa conexión con alguien que apuesta y confía en ti, los partidos salen solos. Me llevo muy bien con ellos”.

Pero la situación es delicada, lo que añade una dosis extra de relevancia al partido del viernes en Leganés, un rival directo actualmente. “Ya nos está diciendo el míster que es una final. Es en estos partidos donde se ve quién va a ir a muerte. No dudo de mis compañeros, que están trabajando muy bien y este fin de semana vamos a tener que hacer sangre para lograr los tres puntos ante un muy buen equipo. Pero nosotros vamos a por todas para darle una alegría al afición, que se lo merece”, afirma.

El enfado de la afición

En este sentido, el canario considera “normal” el enfado y malestar de los seguidores zaragocistas. “No tenemos duda de ellos. Es normal porque no estamos sacando victorias y la afición está molesta por todo lo que está pasando. Hay que entenderlos y dar, la cara por ellos, que son los que nos dan la fuerza para ganar”, subraya el atacante, que admite cierto grado de nerviosismo en el vestuario derivado de la situación, con siete jornadas seguidas sin ganar y solo cinco victorias en 26 encuentros. “La clasificación se está complicando y no estamos como desearíamos, pero esto es muy largo y quedan muchísimos partidos. Cuando ves la tabla y compruebas que estás al borde del abismo entra un poco de nerviosismo, pero somos profesionales y debemos trabajar para ganar partidos y sacar al Zaragoza de donde está”.

Para ello, el Zaragoza deberá solucionar cuanto antes su eterno problema con el gol (solo 20 en 26 jornadas), algo que, según Nano Mesa, es cuestión de suerte. “Estamos teniendo mala suerte porque nos llegan poco y nos hacen gol y nosotros no marcamos aunque lleguemos. Estamos como antes, pero hay que seguir trabajando e intentar mejorar lo máximo posible”, afirma el canario, que resta trascendencia a la ineficacia anotadora. “No es problema, estamos teniendo ocasiones pero no están entrando. Estamos en esa dinámica de mala suerte, pero hay que seguir trabajando y peleando”.