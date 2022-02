El Grupo Orlegi y la familia Alierta avanzan en la negociación para el traspaso de poderes en el Real Zaragoza. Las negociaciones entre el colectivo empresarial mexicano y el accionista mayoritario del club aragonés siguen adelante envueltas en, quizá, la mayor dosis de optimismo desde que comenzaron los contactos. Nada se ha torcido y mucho menos, paralizado, Así lo aseguran a este diario fuentes cercanas a una negociación que, insisten, se sigue desarrollando a buen ritmo.

La propuesta de Orlegi se basa en la compra del 91% del accionariado, es decir, la totalidad del paquete salvo el 9% correspondiente a los pequeños accionistas. El objetivo, pues, sigue siendo hacerse con todas las participaciones, si bien la negociación se centra, de momento, en la captación de ese 51% de los Alierta para asegurarse el control de la SAD.

No hay cambios, sin embargo, en la otra condición impuesta en la propuesta base presentada al Real Zaragoza hace alrededor de un mes y medio, por la que se exige que el equipo aragonés esté al menos en Segunda División para que la operación pueda llevarse a cabo. Esa condición se erigiría ahora en el principal escollo, ya que los Alierta prefieren que la venta se culmine cuanto antes y que no esté supeditada a la permanencia. Sin embargo, Orlegi pretende hacerse con el Zaragoza como equipo de categoría profesional y la posibilidad de apropiarse de un club de Primera RFEF no se contempla. La negociación continúa y sigue siendo en base a un Zaragoza en la categoría de plata del fútbol español, lo que obliga a aplazar cualquier acuerdo vinculante hasta final de temporada, una vez que el conjunto aragonés haya sellado la salvación. Actualmente, dispone de cinco puntos de ventaja respecto a las posiciones de descenso cuando restan 16 jornadas por disputarse.

Porque los interesados en hacerse con la entidad deportiva solo consideran viable el objetivo de reflotar al club desde la Segunda, pero nunca más abajo, donde no sería posible ni la sostenibilidad económica ni el éxito deportivo a través de un proyecto a largo plazo que incluye la inversión para mejorar la plantilla.

Al margen

La proposición de Orlegi, según estas mismas fuentes próximas al proceso negociador, está al margen de organismos o instituciones deportivas oficiales y no viene de la mano de alguna de las dos partes en las que se divide actualmente el Consejo de Administración del club aragonés. El objetivo es hacerse con el Real Zaragoza y agotará todas las opciones para ello antes de tomar cualquier otra vía alternativa. De momento, el grupo mexicano, según estas fuentes conocedoras de la negociación, solo ha hablado con el Zaragoza.

Y las conversaciones, lejos de paralizarse, continúan. Representantes del grupo presidido por Alejandro Irarragorri y de la familia Alierta mantienen abierto de par en par un proceso que pone sobre la mesa ese 51% que supone el porcentaje mayoritario de acciones del Real Zaragoza. Los actuales propietarios del club valoran positivamente la opción mexicana a pesar de esa imposición que les obligaría a acabar la temporada al frente de la entidad. De hecho esta vía convencería más al socio mayoritario que el fondo americano que traerían consigo los consejeros Forcén y Yarza.

Precisamente, este último declaró ayer a EL PERIÓDICO que «no puedo valorar algo que desconozco» en relación a una oferta de Orlegi que «no se ha producido más allá de unas conversaciones y una declaración de intenciones. Ni es conocida ni vinculante» y dejó claro que «apoyaré al socio mayoritario en la búsqueda de una salida en la venta del club. Hace tiempo que tengo claro que mi ciclo ha terminado. No pretendo quedarme».

Carlos Iribarren, otro de los consejeros minoritarios (posee el 13,46% de las participaciones, el mismo porcentaje que Yarza y Forcén) también estaría dispuesto a salir de la entidad.