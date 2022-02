A Juan Ignacio Martínez le sigue gustando, en líneas generales, su equipo. El entrenador del Real Zaragoza se reafirma en que los jugadores hacen muchas cosas bien durante los partidos pero paga caro errores puntuales que cuestan puntos.

"Para nada quiero ofender a la afición, pero me reafirmo en que es un ambiente difícil"

El mensaje, repetido a lo largo de la temporada, preside de nuevo la previa del encuentro que enfrenta este viernes al conjunto aragonés con un Leganés que, como el Zaragoza, también anda metido en líos. “Somos muy fiables, pero en algún momento un desliz nos pesa mucho. No podemos cometer ninguna equivocación porque nos está penalizando”, insiste JIM, que asegura estar “muy orgulloso” de sus futbolistas. “Les podemos reprochar poco pero hay cosas que no se pueden hacer en el fútbol profesional. Lo hacen genial en lo que se refiere a lo que tienen que poner en el campo pero ese lapsus resta puntos”, reitera.

De ahí que el cuerpo técnico dedicara los minutos previos al entrenamiento de este miércoles a una charla colectiva destinada a evitar esos errores mayúsculos que se vienen sucediendo, aunque el preparador alicantino asume que “cuando no ganas no hay excusas”.

Así que el Zaragoza visita Butarque inmerso en una delicada situación que le mantiene mucho más cerca del abismo (5 puntos sobre el descenso) que del playoff y la famosa pomada. Lo hará con todos los tocados disponibles aunque con la baja de Zapater, elogiado por JIM. “Su baja es importante. Hay futbolistas que no juegan pero son importantes, como es el caso del capi, por lo que transmite y el zaragocismo que respira. Si alguien se relaja un poco él está detrás. El resto de los que tienen molestias van a llegar al partido aunque Bermejo sigue dolorido, pero creo que terminaremos de recuperarlo en las dos sesiones que faltan”, indica.

La afición

Pero Butarque no parece una plaza fácil a pesar del mal momento de los madrileños, qua ya ganaron en La Romareda. “Es un campo complicado. El Leganés era un aspirante al playoff que atraviesa una dinámica como nosotros con mucha dificultad, pero tiene potencial y se ha vuelto a reforzar. Pero lo que me interesa es el Zaragoza, tenemos que hacer nuestras cosas con la máxima concentración durante los 90 minutos para no cometer esos errores que nos puedan penalizar”, insiste.

Atrás queda el duelo del pasado sábado y las quejas de JIM acerca de la repercusión en el equipo del ambiente hostil que, según él, se vivió en La Romareda como consecuencia de las quejas de la afición hacia la directiva. El alicantino deja claro que no puede reprochar nada a la gente, pero se reafirma en su mensaje. “Para nada quiero ofender a la afición, pero me reafirmo en que es un ambiente difícil. Yo quiero jugar en La Romareda siempre, pero se genera un ambiente que incluso el campo es un clamor cuando el equipo está sacando una falta. ¿Qué le vas a recriminar a la afición si al final nos va a dar muchos puntos a lo largo de la temporada?”, indica el técnico, que añade, en este sentido, que “a la afición se le juntan dos cosas: ese sentimiento a través de la sociedad y luego hacia nosotros. Pero si no ganas la gente tiene que estar enfadada, yo haría lo mismo en su lugar. Intentaremos revertir esa situación por el bien de todos”.

Y eso pasa, de momento, por no acercarse más al abismo. La delicada situación añade una dosis extra de responsabilidad a unos jugadores que, según su entrenador, “son los primeros que quieren revertir la situación. Más que tensionados los veo responsables. Creo que el equipo ha podido sumar mucho más en los tres últimos partidos pero no podemos cometer ningún error”, insiste JIM, que no piensa en la derrota. “Siempre piensas en ganar. Si sales a empatar, pierdes y nosotros queremos romper la dinámica (siete encuentros seguidos sin un triunfo) con una victoria y para ello hay que hacer méritos en el campo”.

JIM, que valora el respaldo público mostrado hacia él por Nano Mesa, asegura que “estamos todos en el mismo barco y sabiendo lo que nos estamos jugando” y confía en ver en Leganés al Zaragoza de la primera hora en Ibiza “aunque el rival es distinto porque el Leganés será más conservador”.