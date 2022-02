No es el Leganés un rival propicio para el Real Zaragoza. Al menos, así lo aseguran los tres últimos enfrentamientos entre madrileños y aragoneses, saldados con un pleno de victorias del Leganés y, por consiguiente, ni un solo punto de un Zaragoza maltratado siempre que se ha visto las caras.

El Leganés ganó 0-2 en la primera vuelta, 1-0 en Butarque la pasada campaña y 0-5 en la despedida de la temporada en La Romareda

El balance es de 8-0 para un Leganés que, así pues, no ha recibido un solo gol en sus tres últimas contiendas ante un Zaragoza al que le tiene tomada la medida. El 0-2 logrado por los de Nafti en el partido de la primera vuelta disputado en La Romareda dio continuidad a la excelente trayectoria del Lega al que se le da bien un Zaragoza al que había vapuleado (0-5) la última vez que se midieron. Fue en el último partido de la temporada anterior (2020-21), con un Zaragoza ya salvado y un Leganés que se jugaba ser tercero en la clasificación final, con la consiguiente ventaja de campo en el playoff.

Finalmente, el Leganés no lograría el retorno a Primera, pero sí provocó un enfado mayúsculo de JIM, artífice de una salvación zaragocista que llegó a alcanzar tintes quiméricos a lo largo de una aciaga campaña. «No me gusta terminar así. Hemos tenido una serie de errores muy rápido y se ha torcido enseguida el partido. No tenemos ninguna excusa, porque somos profesionales y pido disculpas de corazón al zaragocismo porque creo que es un borrón muy grande. Hoy no he perdido, hoy me siento humillado», declaró entonces el técnico alicantino en la rueda de prensa posterior al duelo.

Antes, en la primera vuelta, el Zaragoza tampoco había podido con la escuadra pepinera, que se impuso por la mínima en Butarque con un solitario gol de Arnáiz en la séptima jornada del campeonato y con Rubén Baraja todavía en el banquillo del conjunto aragonés.

El último triunfo

Hay que remontarse hasta la campaña 2015-16 (el Leganés estuvo cuatro temporadas consecutivas en Primera División) para asistir al último triunfo del Zaragoza ante los madrileños. Se produjo el 6 de febrero de 2016, hace seis años. Un gol de Ángel dio el triunfo a una escuadra blanquilla ya bajo las órdenes de Lluís Carreras, que no fue capaz de clasificar al equipo para el playoff tras la debacle en la última jornada en Palamós ante el descendido Llagostera. El Leganés, en cambio, acabó segundo y logró el ascenso.

En la primera vuelta, el enfrentamiento entre ambos en Butarque se había saldado con empate (1-1). El balance desde el último descenso del Zaragoza es de dos victorias aragonesas, dos empates y tres derrotas en siete partidos disputados.