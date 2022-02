Por Zaragoza ya se habla de final. ¿Qué se dice por ahí?

El Leganés afronta este partido como los otros, con ganas de lograr la victoria y seguir compitiendo como lo venimos haciendo, sobre todo, dejando la portería a cero, algo que es vital para nosotros. Se trata de un partido muy importante entre dos equipos en una situación en la que no deberían estar y puede que tenga algo más de importancia por ello, pero no creo que sea una final.

¿Tiene clara alguna clave?

Ninguna en particular, pero sí creo que el equipo que tenga más intensidad y que se crea que puede ganar tendrá más opciones de hacerlo. El que crea más en su juego y en sus virtudes, en definitiva, se llevará el gato al agua.

Un partido de urgencias, pero no dramático, vamos.

No es dramático, no, pero sí puede que sea de esos que se dicen que valen seis puntos porque enfrenta a dos equipos en una zona que no esperaban. De ahí que pueda ser algo más importante.

¿Han encontrado ya un diagnóstico acerca de lo que ha podido provocar que el Leganés esté abajo lejos de su objetivo?

El principio fue complicado para todos, pero, ahora, tras la llegada del nuevo míster, las cosas se hacen bastante mejor. Hemos logrado resultados bastante buenos, como la victoria ante el Real Zaragoza en La Romareda (0-2), tenemos una idea ya bien aprendida y eso se va notando en los partidos. Aunque el inicio nos mermó mucho y cuesta escalar posiciones, pero ahora estamos bien.

A usted el duelo le llega en su mejor momento, con dos partidos seguidos en el once y la previsión de que repita ante el Zaragoza en el lateral izquierdo.

Es verdad que estoy en mi mejor momento de forma, con mucha confianza del entrenador. Me estoy encontrando muy bien y espero seguir así. Como equipo, llevamos dos porterías a cero y eso nos hace crecer mucho. Venimos de empatar en un campo complicado como es el del Tenerife y de ganar al Alcorcón.

Le costó al principio…

Me costó mucho entrar. Cuando no se empieza bien eso repercute en las rotaciones. Yo me lesioné y volví en La Romareda, pero fue con la llegada del nuevo míster cuando me dio la confianza que necesitaba y partidos como la Copa para coger ritmo. Ahora he conseguido hacerme un buen hueco en el once y seguiré con las mismas ganas.

El Zaragoza anda más o menos igual que el Leganés...

Obviamente, a principios de temporada nadie pone a estas dos entidades donde están ahora. Por eso, el partido cobra algo más de relevancia. Y es que ni nuestra plantilla ni la de ellos son para estar abajo, pero esa es la realidad y hay que aceptar el momento que vivimos y afrontamos el encuentro con muchas ganas de ganar.

¿Hay miedo a no salir de abajo?

Miedo no es la sensación. No es que te pongan una pistola en la cabeza por la situación que estamos viviendo, pero es cierto que va en contra de lo que queríamos. Somos conscientes de dónde nos encontramos pero esta plantilla, en su mayoría, ha jugado en Primera División y afrontamos esto con normalidad.

El Leganés acumula tres meses y medio sin perder en Butarque. ¿Por ahí se empieza?

Cuando vino el nuevo míster nos dijo que en casa, con nuestra gente, es donde tenemos que sacar la mayoría de resultados. Y están siendo buenos, a excepción del empate ante la Real Sociedad B. En general, la línea está siendo buena de cara a escalar posiciones haciéndonos fuertes en casa.

¿Cree que el Zaragoza saldrá de esta?

Tengo ahí dos o tres conocidos y siempre es un equipo al que gusta seguir por lo grande que es. Está en una situación similar a la nuestra pero es un equipo muy grande que tiene que reponerse lo más rápido posible y seguro que lo va a hacer porque tiene plantilla para estar más arriba. Confío en que salgan adelante.

Pero para aspirar a otras cosas parece que a ambos ya nos les da, ¿no?

Nos equivocaríamos en pensar más allá del partido. No se tiene que hacer un balance que corresponde a mayo, sino que todo empieza por el encuentro de esta noche sin pensar en nada más. Sería un error fijarnos en la parte de arriba. Partido a partido.

¿Con quién del Zaragoza tiene relación?

Ahora se ha ido Sabin Merino para allá y he tenido mucha relación con Lluís López. Cuando éramos pequeños nos enfrentamos muchas veces él con el Espanyol y yo en el Barcelona. Y también conozco a Borja. En general, el Zaragoza tiene suficiente nivel para estar más arriba.

¿Ha habido mensajes y piques?

Suelo dejar los mensajes para después de los partidos. Antes prefiero no hacerlo porque puede perjudicar a uno u otro.

Raro que Sabin no pueda jugar a pesar de ser traspasado. Hábleme de él.

Es un jugador muy completo que el año pasado marcó aquí nueve goles. Puede jugar en las tres posiciones de arriba y se adapta bien a cualquiera. Tiene físico, combina bien, posee potencia y gol. Es muy válido para un equipo como el Zaragoza. No puede jugar contra nosotros, pero seguro que ayudará mucho al Zaragoza a cumplir sus objetivos y aportará esa experiencia que le da haber jugado en equipos como el Athletic, Deportivo o Leganés.