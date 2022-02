El Real Zaragoza ha puesto rumbo a Madrid en AVE este viernes para jugar ante el Leganés en Butarque esta noche (21.00 horas) y antes de viajar y tras los preceptivos test de antígenos Juan Ignacio Martínez ha facilitado una convocatoria de 22 futbolistas en la que la gran novedad es Fran Gámez, que se incorporó esta semana a los entrenamientos tras no poder ejercitarse en la anterior ni acudir a la Ciudad Deportiva. El lateral valenciano ha sido baja ante el Málaga y en Ibiza, ya que justo el día anterior a viajar para jugar en Can Misses es cuando tuvo que dejar de entrenarse.

Fran Gámez vuelve a la lista y seguro que también al once, para que Francés regrese al eje de la zaga, mientras que la otra novedad en la citación es Puche, que también se había perdido las dos últimas convocatorias sin existir en el caso del canterano una explicación oficial del club, al igual que con Fran Gámez. Zapater, que será baja varias semanas por un esguince de rodilla, y Sabin Merino, por la cláusula del miedo de su fichaje en enero desde el Leganés, no podrán jugar esta noche, al igual que tampoco Vigaray, que sigue en la rehabilitación de su rodilla y al que no se espera hasta abril.

La lista de convocados para el Leganés - Real Zaragoza la integran Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Radosav Petrovic, Jaume Grau, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Eugeni Valderrama, Valentín Vada, Pep Chavarria, Daniel Lasure, Carlos Nieto, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Sergio Bermejo, Nano Mesa, Lluís López, Borja Sainz, Francho Serrano, Iván Azón, Miguel Puche y Ángel López.