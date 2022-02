Otro partido sin ganar, ocho ya consecutivos, cuatro puntos de 24, una derrota dolorosa en Butarque en un partido donde el Real Zaragoza exhibió, de nuevo, su pobreza, en ataque y en defensa. En sus mejores momentos, como en la primera media hora en Leganés o en tantas otras veces, no le da para ganar, y cuando se cae se lo llevan por delante, por ese carácter etéreo, por la volatilidad enfermiza cuando la cuesta se empina. Así, con una pegada tan escasa, con tan pocos recursos y con concesiones que agudizan la sensación de orfandad la victoria es una quimera. El Leganés, rival directo en la tabla, fue mejor en la segunda parte y lo ratificó. Eso, el Zaragoza no lo hace nunca y ya solo puede mirar al pozo, que sigue a 5 puntos y a mirar a Amorebieta o Fuenlabrada para que no firmen una victoria que aumentaría la sensación de ahogo. Triste realidad, sin duda. Muy triste.

Relacionadas Esto empieza a dar miedo