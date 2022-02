El acierto y los detalles volvieron a condenar al Real Zaragoza a juicio de su entrenador. «La verdad es que hemos tenido dos ocasiones muy, muy claras, que es lo que diferencia los partidos. El equipo, más allá del gol, creo que estaba en el partido con mucho más ahínco que el Leganés, pero a la mínima nos meten un gol, ellos han tenido una falta en la primera parte que prácticamente les hemos regalado, y sin embargo los tres puntos se quedan aquí y nosotros nos vamos de vacío», resumió Juan Ignacio Martínez, que no tiene nada que reprochar a sus jugadores en cuanto a esfuerzo.

«Fijaos que el gol llega tarde, casi en el descuento, pero la actitud de los jugadores, es que no se les puede reprochar absolutamente nada. Todo lo contrario, no se rinden nunca. A partir de ahora tendremos que ser menos previsibles y mucho más directos para intentar que los rivales no nos superen. Fijaos que en el descanso el técnico local ha quitado a un futbolista con amarilla y los dos centrales de ellos tenían amarilla al principio de la segunda parte. Tenemos que someter mucho más a los rivales. No se les puede pedir más a los chavales pero tenemos que tener esa chispa de oficio para decidir los partidos por detalles», reclamó el técnico zaragocista, que admitió la mala dinámica.

El Real Zaragoza acumula ya siete partidos consecutivos sin ganar, no lo ha hecho aún en la segunda vuelta ni en este 2022 que ya transcurre por su segundo mes. «No es que sea un peligro pero llevamos muchas jornadas sin ganar y el fútbol solo entiende de tres puntos. Aquella racha de nueve empates seguidos se transformó en tres victorias y esta de cuatro que llevábamos ahora pues ha acabado en derrota. Más allá de que sea justa o injusta, tenemos que romper la dinámica y sumar de tres para la autoestima del jugador, para que crean, porque van al límite, lo dejan todo y el premio es muy poco o nada», reflexionó el técnico.

En la situación del Real Zaragoza, al borde del abismo, es una quimera pensar en la zona alta de la tabla. «No podemos pensar en cotas ni en milongas, tenemos que pensar en la próxima victoria, en sumar de tres porque llevamos mucho sin ganar. No pensamos en estar arriba, solo en ganar como sea, sobre todo el próximo partido en nuestro estadio», apuntó JIM, para el que la diferencia con el Leganés fue el acierto. «Los primeros veinte minutos hemos tenido dos ocasiones muy claras y eso repercute. En la segunda parte, con 1-0 hay que estar dentro del partido. Pero nos hemos volcado en la presión alta y ha salido un rival de su propio campo, eso no le puede suceder a un equipo fiable como nosotros», aseguró.