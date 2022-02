La previa del encuentro del Real Zaragoza ante el Leganés estuvo marcada por la sorprendente cláusula del miedo que impedía jugar ante su exequipo a Sabin Merino, el futbolista llamado a ser la esperanza del conjunto dirigido por JIM para mejorar los ridículos números en ataque a estas alturas de la temporada. La no presencia del vasco cobró más relevancia cuando, a última hora, Álvaro Giménez se cayó de la convocatoria por unas molestias en el sóleo para un encuentro que, a pesar del gol en las postrimerías del duelo del siempre voluntarioso Iván Azón, fue una nueva demostración de las carencias del Zaragoza a la hora de hincar el diente al rival.

«Queremos un tiro a puerta», cantaban los sufridores aficionados zaragocistas en las gradas de Butarque, que eligieron la risa en detrimento del lloro para digerir la situación, justo antes del gol del canterano. Antes de ese tanto que puso cierta emoción al final del choque, el Zaragoza había completado otra actuación sin margen a la sorpresa y que refleja a la perfección sus problemas. Un partido más el equipo da muestras de una inofensividad manifiesta y de una falta, ya no de gol, si no de ideas para llegar a él. Un nuevo día de la marmota zaragocista del que se aprovechó un Leganés que no tuvo que hacer demasiado para llevarse los tres puntos.

Porque los pepineros no hicieron ni mucho menos un partidazo, ni tan siquiera un buen partido. Les bastó con ser un equipo intenso y correcto, que decidió ceder el balón a su rival y esperar pacientemente a que avanzara el choque, sabiendo que tendrían su momento en el partido y que les llegaría la oportunidad. Porque, a diferencia que este Real Zaragoza, el resto de equipos se saben con armas para hacer daño al oponente.

El conjunto de JIM comenzó bien plantado y fue el claro dominador de la primera media hora de encuentro, en la que Azón tuvo la más clara para trasladar al marcador la victoria que, hasta ese instante, se apuntaba el Zaragoza a los puntos. Poco a poco el Leganés mejoró y ese dominio se evaporó, dejando la sensación de que los aragoneses habían dejado escapar su momento.

Momento que, tras el descanso, apareció para el conjunto madrileño con el gol de Cissé. Y dio la sensación de que ni siquiera lo buscó, que se lo encontró. Porque a pesar de la fiabilidad de la que alardea el técnico alicantino, a este Zaragoza le hacen gol con muy poco. Todo lo contrario cuando se cambia de portería, que le cuesta un mundo generar sensación de peligro. Y si con las tablas en el marcador y con un partido de tú a tú las ocasiones no llegaban, cuando el Leganés solo tuvo que protegerse y los aragoneses tener que atacar en estático, la falta de ideas se multiplicó. Los pepineros sentenciaron a la contra y Azón maquilló un resultado con un gol que ojalá le sirva para el futuro.

Con esta derrota se confirma que la famosa pomada ha llegado por abajo para un equipo que languidece y que no parece poder, o saber reaccionar. Una semana más que el Real Zaragoza pasará en la 18º posición, que, a falta de que jueguen todos los rivales directos, le mantiene a tan solo cinco puntos de esos puestos. Intentar adivinar qué hubiera pasado con Sabin Merino en el campo sería jugar a ser adivinos, pero lo preocupante es que la mala gestión en las oficinas parece haberse contagiado a lo que muestra en el césped un Zaragoza que reza para que al acabar el año haya cuatro equipos peores que él.