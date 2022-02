El jueves pasado, Pepe Domingo Castaño, legendaria voz de la radio deportiva española, pasó unas horas en la capital aragonesa para presentar su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’. Seguramente, hace tiempo que se le hubieran terminado si sufriera diariamente la sinrazón deportiva e institucional de este Real Zaragoza contemporáneo, sumergido en el momento más bochornoso de su larguísima y maravillosa historia, que así se referirán los biógrafos del club en el futuro a este triste periodo que atravesamos. De ese pasado que un par de generaciones de zaragocistas no tiene constancia más allá de las batallas gloriosas que han escuchado de boca de sus padres o abuelos habló Pepe Domingo en una entrevista con este diario. Cómo no, recordó lo que todos recordamos, el momento cumbre: ese gol inverosímil con el que Nayim elevó al Real Zaragoza hasta el cielo de París. “Él dice que lo hizo a propósito, pero yo no me lo acabo de creer”, bromeó Castaño.

Eran otros tiempos, en los que las cosas imposibles eran posibles. Nayim fue a hacer gol y lo hizo. Tanto ha cambiado el Real Zaragoza, tanto y para tan mal, que ahora el debate en torno al club está en una discusión de muchísima menor categoría. La derrota en Leganés profundizó en una crisis galopante que se viene intuyendo de lejos y que ha metido al equipo en un lío, una vez más, monumental. A propósito, como Nayim, y para no creérselo, esto sí, Miguel Torrecilla pronunció hace solo diez días, después de que se cerrara el mercado invernal con una revolución con causas deportivas y de presunta higiene de vestuario que se llevó por delante a Eguaras, una frase impropia, fuera de lugar y absolutamente irresponsable en el escenario actual: “Lo remarco, el Real Zaragoza tiene argumentos para estar en la pomada”. Al día siguiente, Juan Ignacio Martínez, amigo y escudero, le siguió el juego alimentando el error. “No quito ni una coma a las palabras de Torrecilla, sin ambición no sé qué hacemos aquí”. Es una pena que la magnífica obra de JIM de la temporada pasada, en la que salvó al equipo del descenso con una combinación de buen hacer técnico, fuerza psicológica, acierto táctico y puntuales dosis de fortuna, esté terminando como está terminando, perdiendo el norte deportivo. Al entrenador se le están viendo ahora sus carencias y su popularidad se ha convertido ya en impopularidad. Le ha ocurrido lo que a casi todos sus predecesores en el puesto, por otra parte. Se sienta en un banquillo que aniquila, tarde o temprano pero aniquila. El Real Zaragoza no gana a nadie desde principios de diciembre, a lo que ahora acompaña una situación institucional crítica, con un proceso de venta (o de reyerta) gestionado de manera pésima y que ha provocado que la crispación social se haya elevado hasta niveles máximos. En lugar de fabular y de marcarse metas tan alejadas de la realidad, la chupipandi que rige los destinos deportivos del club debería haber tomado conciencia hace días de que la situación era altamente peligrosa. Como deberían haberlo entendido los propietarios, con cuya actitud personalista y bélica únicamente han conseguido avivar todos los fuegos, cuando la coyuntura requería ayudar a apagarlos. Todos deberían comprender que esto que tienen entre manos no está ahora mismo ni para bromas pesadas ni para guerras de poder. Y actuar en consecuencia. Está en juego algo muy serio, el futuro del Real Zaragoza.