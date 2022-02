El clima de división existente en la SAD y en su Consejo de Administración está alcanzando cotas difíciles de imaginar. Es cierto que la Fundación Zaragoza 2032 casi nunca fue un ente unido, sino más bien un instrumento que sirvió para dotar rápidamente de recursos al club cuando entraron los actuales propietarios en 2014, pero de un tiempo a esta parte la división entre el máximo accionista, César Alierta, y los consejeros Yarza y Forcén, accionistas principales y minoritarios, se ha acentuado, con un clima casi irrespirable en el Real Zaragoza por un proceso de venta que presenta dos bazas, una por cada bando, el Grupo Orlegi como alternativa favorita para Alierta y un fondo americano que viene de la mano de Yarza y Forcén.

Las últimas reuniones del consejo, donde Alierta, que tiene el 50,56%, está representado por sus sobrinos Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente, y Juan Uguet, además de Luis Blasco, que reside en Madrid y acude de manera muy puntual, mientras que este órgano lo completan Yarza, Forcén y el presidente Christian Lapetra, han sido más que tirantes, lo mismo que la última de la Fundación, en fechas navideñas, además de lo exhibido en la última Junta General, donde Yarza y Forcén no acudieron como protesta, que se hizo lo posible para que fuera visible, por la supuesta opacidad del proceso de venta por parte de Alierta. Tampoco lo hizo Carlos Iribarren, que tiene el mismo paquete accionarial que estos dos (cada uno representa el 13,46%), pero ya no lo había hecho en las anteriores desde su salida en 2019 y su situación está muy desmarcada desde hace tiempo de los dos bandos.

La tensión ha hecho, por ejemplo, que las dos partes del consejo ya no estén tan definidas, ya que antes del partido frente al Valladolid el presidente Christian Lapetra dejó clara su intención de irse y no seguir en ese cargo y no se le admitió esa salida, lo que motivó su ausencia del palco en ese encuentro, aunque regresó en Ibiza y sobre todo lo hizo frente al Málaga. Su intención era la de no asistir más al palco de La Romareda, pero al final cambió de idea.

Lapetra es uno de los ejecutivos que tiene en la SAD la familia Yarza, uno de sus empleados, como lo son otros, como los responsables de Comunicación (Miguel Gay), o Marketing (Carlos Arranz). Mientras, Mariano Aured, director financiero, o Luis Carlos Cuartero, director general, son también muy próximos a esta parte de la propiedad, que con solo el 27,92% de la SAD ha controlado el día a día de la misma en los últimos años, incluso cuando Alierta capitalizó parte de un préstamo para convertirse en mayoritario en julio de 2019.

Cuartero y su adiós

A Lapetra, que se ha alejado de su bando en el consejo, no se le aceptó su salida y el cisma se resolvió no sin crispación de puertas adentro, pero refleja el clima que hay y también en los últimos años ha habido varios amagos por parte de Cuartero de marcharse, el último y más serio en noviembre pasado.

El proceso de venta, eterno y repleto de espinas, ha aumentado muchísimo la tensión. La opción de Spain Football Capital, que vino de la mano de Fernando de Yarza, que estaba cerrada en junio y que no presentó las garantías que ahora dice tener, aunque sea ya una vía sin posibilidades, generó diferencias, también la de José María Gallego, que negoció solo con Alierta y de la que gustaba su seriedad, pero su desembarco estaba lleno de obstáculos por parte del otro bando y además no gozó al final del aval de un fondo canadiense que era el que estaba detrás de la operación.

Dos opciones de venta

Ahora, Yarza y Forcén trabajan en la llegada de ese fondo americano que se haría cargo del club, pero que sobre todo representaría refinanciación de la deuda y una continuidad, quizá no en primera línea, de esos dos consejeros. El hecho de que la llegada de esta nueva propiedad no esté supeditada a la permanencia en Segunda le confiere ventaja sobre el Grupo Orlegi, que negocia con Alierta, en concreto con Uguet, y que representa una opción mucho más tangible y prometedora, aunque también implica un cambio más absoluto en la SAD, que necesita cerrar esa venta de forma inmediata, sobre todo por lo que dicta su delicada economía, y en ese punto aún no está el grupo que preside Alejandro Irarragorri.