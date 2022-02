La suma de las partes, el resultado global, ha sido nefasto: 4 puntos de los últimos 24, ocho jornadas seguidas sin ganar, la última victoria perdida en el tiempo allá por principios del mes de diciembre, el equipo decimoctavo y en caída libre y la zona de descenso, cada vez más amenazante. El Real Zaragoza está atravesando una agobiante situación de crisis deportiva con numerosas señales que invitan a la preocupación presente y, sobre todo, futura si Juan Ignacio Martínez y sus jugadores no son capaces de revertirla pronto.

El equipo está mal. Sin embargo, en las últimas semanas ha tenido momentos durante los partidos con suficiente peso como para que el botín de puntos hubiera sido superior. Ha habido un Real Zaragoza parte I y un Real Zaragoza parte II. En Ibiza jugó una primera mitad notable con dominio, llegadas, fortaleza defensiva y goles. El 0-2 al descanso, junto a las ocasiones erradas, sobre todo una de Borja Sainz a la vuelta de los vestuarios, deberían haber sido razones sobradas para asegurar el triunfo en la isla. No fue así.

Contra el Málaga, el equipo fue ligeramente superior, produjo un buen número de disparos pero poco peligro. Una única ocasión en contra fue suficiente para no ganar. En Leganés, la puesta en escena no fue tan convincente, pero sí mejor que la de su rival, que mostró un nivel bajo en los primeros 45 minutos. Esa tenue superioridad no se tradujo en goles (Iván Azón desaprovechó la mejor oportunidad por un control deficiente antes de la pausa).

En los dos últimos desplazamientos, el destino se torció en la segunda parte. Al primer golpe, a la primera pequeña ráfaga de viento en contra, el Real Zaragoza se vino abajo, mostrando una de sus problemas más importantes ahora mismo: una inconsistencia inquietante, acompañada de una enorme fragilidad mental que le hacen desaparecer y convertirse en un muñeco de pim, pam, pum para los rivales.

El Ibiza y el Leganés le pasaron por encima y no hubo respuesta. A las eternas dificultades para hacer gol de este año, de falta de calidad en la resolución en los últimos metros que han impedido mejores resultados los días que por volumen de juego y llegadas hubiera sido posible lograrlos, se ha añadido ahora una gran endeblez defensiva y una creciente fragilidad colectiva, futbolística y emocional. Todos los problemas en uno. Un problemón.