La delicada situación que vive el Real Zaragoza, con el descenso como amenaza y con JIM sin lograr que el equipo reaccione, además del eterno proceso de venta, preocupan a exzaragocistas ilustres como Aguado, Nayim, Cedrún, Linares, Láinez o Isidro Villanova, que admiten que se puede temer por perder la categoría y que creen que el técnico debe tener aún cierto margen, siempre que su mensaje esté calando en el vestuario. Sobre el proceso de venta, la mayoría no cree que influya en el rendimiento del equipo, pero sí piden que la entrada de una nueva propiedad suponga un cambio radical.

Las Preguntas

¿Le preocupa la situación y teme por el descenso a Primera RFEF? ¿Ve a JIM capacitado para que el equipo reaccione o cambiaría de entrenador? ¿El proceso de venta influye en el equipo? ¿Ha de traer un cambio total en la entidad?

Xavi Aguado: "La situación es preocupante y asusta que el equipo no reacciona"

1.La situación es complicada y preocupante. Hace unos meses veías destellos de que se podía mirar hacia arriba, pero 4 puntos de 24 es un balance muy negativo. Asusta que el equipo no reacciona y el calendario se endurece. Todos tenemos el temor por ese descenso y en las últimas semanas estás pendiente de Fuenlabrada y Amorebieta, eso es porque tienes la desconfianza en llegar a esos 50 puntos e imagino que en el club la sensación será la misma.

2.Nunca he confiado en un cambio de entrenador a estas alturas, ya que lo veo muy tardío. Al técnico le marcan los resultados, pero yo considero que JIM tiene el respaldo del vestuario, que creo que está de su lado. Lo veo de momento como un activo ese papel del actual entrenador, pero es obvio que ya hay pocas balas en la recámara y que la reacción es urgente.

3.Para mí, los futbolistas ahora se aíslan mucho más de lo que sucede en el club que antes, por eso no creo que esté afectando el proceso de venta. Lógicamente, si esa venta se da, el que se haga cargo de la mayoría accionarial querrá tener también un cambio absoluto de dirigentes. Con todo, ojo con esa venta, porque para mí es vital que los que lleguen tengan un ADN deportivo y se identifiquen con el equipo.

Nayim: "Si se confirma la venta, el cambio tiene que ser radical y a todos los niveles"

1.Se va a sufrir hasta el final por la permanencia, seguro. No cabe duda de que al equipo le falta gol y eso es lo que gana partidos. Defensivamente éramos fuertes y ahora no lo somos y hay que esperar que los de abajo sigan fallando. Temo por el descenso porque el equipo no es nada fiable ahora, no tiene la seguridad de antes y nos penalizan con muy poco. Esperemos que reaccione pronto porque si no, se puede empezar a poner la situación muy peligrosa.

2.Hay que estar dentro y ver cómo está el míster con los jugadores, porque son ellos los que tienen que sacar esto. Si los futbolistas están con él y confían en él, seguiría, pero si empieza a haber dudas y desconfianza no esperaría mucho más para ese cambio. Depende de esa confianza, para mí es la clave.

3.No pienso que influya ese proceso de venta, quizá en algún caso puntual, pero no es la clave. Yo, cuando era jugador, me dedicaba a entrenar y a hacer las cosas bien, y trataba de aislarme de esas cosas. Si se confirma la venta, el cambio tiene que ser radical a todos los niveles, apostar por jugadores de calidad y por un proyecto fuerte que le devuelva al Zaragoza a su sitio

Miguel Linares: "El equipo no crea apenas oportunidades y es menos fiable atrás"

1.Preocupado no, pero con las alarmas encendidas, sí. Si ganas a Las Palmas y los perseguidores fallan puedes tener un colchón de seis o siete puntos que dará tranquilidad pero como sigas sin vencer la soga se va a ir apretando. Se ve un equipo que apenas crea oportunidades y que las pocas que hace las desperdicia y eso se paga. Y es menos fiable ahora atrás. Si en Segunda no dominas ninguna de las dos áreas estás condenado. Es clave que no se pongan nerviosos y sepan aguantar la presión.

2.Espero que sí esté capacitado el míster para sacar esto, el año pasado vino en un momento peor y fue capaz de darle esa estabilidad y competitividad que fueron vitales. Confío en que sea JIM, pero los resultados mandan. Además, cuanto más cambios haces es más peligroso y tienes más excusas y sensación de inestabilidad.

3.El proceso de venta habría afectado si ya se hubiera vendido, porque habría otra capacidad económica y probablemente otros jugadores. En la actualidad creo que al futbolista le puede influir si llegan problemas en los cobros o en los viajes o esas cosas, ahí se pueden despistar. Si están al día y el club trabaja con normalidad, no tiene por qué influir. Esa venta, cuando llegue, se supone que traerá un cambio radical, de gestión en la entidad y en lo deportivo, pero sobre todo debe traer más capacidad económica.

César Láinez: "Es importante que haya un proyecto independientemente de los que estén"

1.Salvo en contadas ocasiones, el equipo estos años siempre ha estado cerca del descenso. Es la consecuencia de proyectos con poca continuidad y alejados de la realidad. Nunca quieres que vuelva a pasar, pero tampoco te causa extrañeza. ¿Miedo? Siempre que el equipo está abajo da la sensación de que puede pasar, pero vivir esta situación de una forma continua también hace que te afecte menos.

2.El año pasado lo sacó JIM con muchas menos herramientas que ahora. El problema es que el primer año la gente te lo perdona todo, pero el segundo quiere algo más. Al aficionado ya no le vale que no pase nada, que el equipo no juegue a nada y que tenga poca identidad, quiere algo más. El club no es realista con las circunstancias que tiene. No tanto los que vienen nuevos, sino los que ya están dentro, que son los que deben decir a aquellos que aumentar las expectativas solo genera más desilusión si no se cumplen. Hay que ser realistas, si sueltas demasiada ilusión, solo generas más desilusión si no cumples.

3.Ya lo dije cuando estaba dentro. Es importante que haya un proyecto independientemente de los que estén. Lo que veo y demandé ya cuando estuve ahí, y quizá me abrió la llave de la puerta de salida, es que cuando uno tiene problemas económicos lo importante es un proyecto a medio o largo plazo basado en una política de cantera y en acertar con los pocos fichajes que se pueda hacer que sean de calidad.

Andoni Cedrún: "La cruda realidad es que la situación es peligrosa"

1.Hay que ser realistas. No debemos pensar que los demás van a fallar porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Hay que empezar a ganar, coger una racha salvadora y ampliar el colchón. La cruda realidad es que el Zaragoza está en una situación peligrosa, pero no podemos depender de los demás, hay que sacarlo nosotros.

2. El fútbol no tiene memoria. Sigo pensando que JIM tiene que sacar esto y confío en él, pero es verdad que todo el crédito que acumuló es historia. Confío en que dé con la tecla y acierte, pero tendrá que recapacitar y buscar soluciones. Eso sí, ha pasado una línea roja que no esperaba cuando se refirió al ambiente hostil. No tenía que haber entrado ahí, no estoy en absoluto de acuerdo.

3.Solo me centro en lo deportivo. Lo único que pido es unidad y una línea de actuación conjunta. Hay mucho en juego y la afición solo quiere que gane su equipo, da igual quién esté en el palco.

Isidro Villanova: "Mi duda es si el mensaje de JIM cala"

1.La situación es muy preocupante y la dinámica última del equipo está claro que es de descenso. Claro que hay riesgo de caer ahí, no hay gol, las sensaciones de juego no son buenas, el margen de error es cada vez menor… Además, los rivales sí sabían que iban a estar en esa pelea, pero nosotros no teníamos esa meta y eso puede ser un hándicap.

2.Tengo mis dudas de que JIM esté capacitado para lograr esa reacción. Si es por los resultados y por lo que transmite el equipo, estaría cesado en muchos clubs, pero también hay que valorar el momento a estas alturas de temporada, lo peligroso que puede ser. Mi duda es si su mensaje cala, si llega a los jugadores. Si no es así, yo no me lo pensaría.

3. Sí influye el proceso de venta en el equipo. Los jugadores no son ajenos a los que pasa, hay unas expectativas y unos temores. Del proceso, lo que más me llama la atención es que se haya dicho que se ha acelerado cuando la afición ha empezado a organizarse en sus protestas.