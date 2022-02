El Grupo Orlegi ha dado un paso más en su firme propósito de convertirse en el nuevo propietario del Real Zaragoza. Según fuentes cercanas al proceso negociador, el colectivo empresarial mexicano ya se ha dirigido a LaLiga para recabar datos económicos del club en cuanto a previsión de ingresos, límite salarial o derechos televisivos, entre otros.

El paso dado por Orlegi supone un avance más en el proceso negociador que mantiene el grupo americano con el club aragonés y que, en estos momentos, le sitúa con serias opciones de hacerse con las riendas de la Sociedad Anónima Deportiva.

El contacto entre LaLiga y Orlegi se ha producido previa autorización del Real Zaragoza. De hecho, cualquier información reclamada o solicitada a LaLiga por un grupo inversor interesado en comprar un club ha de contar con el permiso de la propia entidad deportiva. En este caso, el Real Zaragoza habría dado el visto bueno para que Orlegi cuente ya con la totalidad de datos económicos en poder del organismo presidido por Javier Tebas.

De momento, las negociaciones entre Orlegi y el Real Zaragoza se mantienen por el buen camino, si bien el proceso se encamina a un desarrollo largo y un desenlace nunca a corto plazo. Así lo impone la exigencia de los mexicanos de condicionar cualquier acuerdo definitivo a que el equipo acabe logrando una permanencia en la categoría que se ha complicado. En estos momentos, apenas cuatro puntos separan al Zaragoza de las posiciones de descenso y la crisis deportiva, tras ocho partidos consecutivos sin ganar, supone ahora una seria amenaza también para el proceso de compraventa.

Ganar tiempo

Pero Orlegi sigue dispuesto a ganar tiempo. De ahí que se haya dirigido ya a LaLiga y que ya disponga de un primer diagnóstico acerca del maltrecho estado de las arcas del club, con una deuda superior a los 60 millones de euros.

En ese sentido, el hecho de que los inversores hayan contactado con el organismo deportivo se erige en un factor diferencial respecto a otras opciones que se han venido interesando en hacerse con la mayoría de las acciones de la entidad aragonesa. Acudir a LaLiga es una práctica habitual en procesos de compra venta, aunque no es una condición indispensable. Pero la llegada a este punto, con la autorización expresa del propio club, advierte de que la oferta va muy en serio.

En todo caso, esta no sería la única vía abierta, según aseguran desde el Consejo de Administración del Real Zaragoza, que se refiere a la opción de un grupo americano que también estaría interesado en comprar el club y del que los consejeros Yarza y Forcén se han desligado. Esta opción, que según afirman desde el entorno de los dos accionistas minoritarios, no sería Ares Management, no sería tanto del agrado de la familia Alierta (propietaria de la mayoría accionarial del club) como la propuesta de Orlegi, con el que se encuentra negociando la venta de ese 51% de sus participaciones.

El Grupo Orlegi, presidido por el empresario Alejandro Irarragorri, posee tres clubs mexicanos (Santos y Atlas, de la máxima categoría azteca, y el Tampico Madero, de Segunda).