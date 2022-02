Cuestión de horas. De elegir entre la oferta del grupo Orlegi y la de unos inversores americanos. Así ha asegurado Fernando de Yarza que se encuentra la venta del Real Zaragoza en una entrevista en la Cope Zaragoza. "Si ese comunicado hablaba de próximos días, creo que no es tirarse un farol decir que ya es cuestión de horas. Me gustaría que antes de este fin de semana pudiésemos tomar una decisión y, valorando las dos ofertas, poder elegir de la mano todos los socios la que más le conviene al club", ha dicho, asegurando que la decisión se tomará de forma unánime y que implicará la salida de todos los accionistas actuales. "Creo que se elija la opción que se elija, saldremos todos".

Yarza, titular del 13,46% de las acciones del club, asegura incluso que la venta puede estar cerrada antes del fin de semana. "Creo que, si no surge nada raro, se valorarán las dos ofertas en las próximas horas y se tomará una decisión. La palabra principal es la del socio mayoritario, yo represento a un 13%, pero hay un socio que es el decisivo a la hora de la toma de la decisión", ha indicado.

El consejero ha negado división en entre los accionistas, excepto en el pasado mes de diciembre, ha explicado que la oferta de Spain Football Capital no llegó a buen puerto por falta de solvencia, que tampoco la tenía la de José María Gallego y que ahora el Real Zaragoza tiene ante sí dos opciones solventes y serias. "Aquí no hay la vía Alierta y la vía Forcén, llevamos planteamientos al consejo que analizamos conjuntamente todos los consejeros. He estado reunido con el grupo Orlegi, a diferencia de lo que se ha dicho que parecía que estábamos torpedeando la operación, me senté con su consejero delegado y le dije que apoyaríamos a la familia Alierta si su elección era el grupo Orlegi y si la operación era buena para el Zaragoza", ha explicado.

De hecho, ha añadido que les ofrecieron no cobrar las acciones hasta que el equipo lograr el ascenso a Primera División. "Tengo que reconocer una labor fantástica de Juan Forcén que llega a ofrecer que nosotros vendemos las acciones y no las cobramos hasta que el equipo esté en Primera División". Asimismo, el propio Yarza les trasladó que, si tenían un acuerdo con los Alierta, lo tendrían también con ellos. "Explícitamente les quise trasladar al grupo Orlegi que si llegaban a un acuerdo con la familia Alierta llegaban a un acuerdo con nosotros".

Yarza ha incidido en la solvencia de ambas ofertas. "Es un grupo de empresarios americanos que van a comprar el club porque quieren comprarlo lisa y llanamente. Luego han hablado de que quieren hacer una aportación de capital importante para reestructurar la deuda y que sea mucho más llevadera y ese es el concepto de refinanciar. Quieren comprar, recapitalizar y que el Zaragoza tenga una deuda asumible. No es un concepto de un príncipe árabe como el del Almería que va a regar esto de millones, es un grupo empresarial serio que conoce el mundo del fútbol y que tiene recursos. No es un capricho de un príncipe de un emirato sino un grupo profesional como Orlegi, que es un grupo contrastado. Es que tenemos la suerte de que hoy tenemos en la recta final compitiendo dos ofertas que les une su solvencia y su seriedad. Son las mejores noticias. Uno de los factores que fue muy negativo el año pasado es que Spain Football Capital estaba solo. Estamos unidos y vamos a elegir unidos la mejor operación para el Real Zaragoza".

El consejero ha asegurado también que todos entienden que su ciclo ha terminado en el Real Zaragoza pero quieren dejar el club en las mejores manos. "Yo creo que todos somos conscientes de que nuestro ciclo ha terminado y queremos salir de aquí responsablemente y no en una huida. Todos tenemos claro que lo que teníamos que dar a este proyecto se lo hemos dado y ahora tienen que ser otros los que cojan el testigo y lleven al equipo a Primera".

También ha dicho que no le sorprende haber llegado a esta situación, que ya se lo esperaba cuando entró en el club en 2014, y defendió la gestión de la Fundación 2032. "Era el escenario más probable. No puedo alegar desconocimiento porque sabía dónde me metía. Solo una gente que quiere al Zaragoza como Alierta y Yarza se meten en una misión suicida cuando todo el mundo les decía que lo dejaran caer porque no había nada que hacer. Había 120 millones de deuda en Segunda División y solo cuando quieres estos colores como ellos te metes a liderar una operación que era tremendamente complicada. En estos años se le ha dado vida al equipo, se ha reducido la deuda a la mitad y se ha hecho lo suficientemente atractivo para que ahora sí que haya gente interesada a entrar en el equipo. Esto no va de irse corriendo sino que el Zaragoza esté en las mejores manos para que le den ese siguiente empujón que necesita para estar en primera División".

Asimismo, ha manifestado su comprensión con las protestas de la afición pero ha pedido apoyo para el equipo. "Es fundamental, asumiendo las críticas. Lo mejor que ha tenido el equipo estos años es el apoyo permanente de la afición. Desde el legítimo derecho de la gente a protestar, los jugadores no son robots y lo que pasa alrededor les afecta y mucho. Entiendo que la gente esté molesta pero les pido que apoyen a nuestros jugadores que son los que tienen que sacar los partidos adelante. Apelaría a esa responsabilidad colectiva de arropar a nuestro equipo".

También ha negado que Christian Lapetra haya presentado su dimisión, aunque ha percibido en él la llegada a un límite. "A mí que me conste no lo ha hecho y por lealtad le he llamado mucho estos días para arroparle porque eran momentos difíciles y le notaba tocado pero en pie, eso también tiene un poco de leyenda urbana. Es más la frase me darían ganas de dimitir, pero formalmente nunca ha presentado la dimisión", ha indicado.