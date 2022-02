Suma el Real Zaragoza 5 victorias en 27 jornadas y está con la zona de descenso a solo 4 puntos, una coyuntura que explica por sí sola la delicada situación de Juan Ignacio Martínez, aunque el entrenador siente el respaldo público del club, como así lo manifestó el consejero y accionista Fernando de Yarza el miércoles, y asegura que nadie le ha comunicado que la cuerda se pueda romper si hay una derrota ante Las Palmas o si no hay una reacción en los dos próximos partidos, contando también la visita a El Molinón de Gijón. “Agradezco las palabras de ese consejero, en ningún momento desde el club se me ha transmitido nada. Cada día que me levanto trabajo como si estuviera aquí toda la vida, le dedico muchas veces más tiempo del que tengo para volver a ganar pero muchas veces no lo consigues solo por trabajo. Si yo fuera el problema del Zaragoza, no estaría aquí, me voy mañana”, asegura JIM.

“El fútbol es efímero, por suerte y por desgracia cada siete días tenemos la oportunidad de reivindicarnos, pero este deporte no entiende de justicia ni de trabajo” En ese convencimiento ahonda el preparador alicantino, autor del milagro del curso pasado y del que en el club se valora su trabajo y su talante, aunque nadie escapa en el fútbol al yugo de los resultados. “El problema no es cosa de entrenador, el fútbol es de aciertos y ahora mismo no lo estamos. A ver si esta semana rompemos la dinámica y estamos todos más contentos”, refleja, convencido de que el “fútbol es efímero, por suerte y por desgracia cada siete días tenemos la oportunidad de reivindicarnos, pero este deporte no entiende de justicia ni de trabajo”. Los jugadores, sin dudas “Estoy convencido de mí mismo, de lo que hago, y del convencimiento de los jugadores, que los miro a la cara y veo que no hay dudas”, ratifica JIM, que está viviendo una temporada complicada, de las que más de una extensa carrera de más de 20 años en banquillos de equipos de Segunda B, Segunda y Primera: “Recuerdo situaciones difíciles en Valladolid o en Almería. Por mi genética mental y mi actitud positiva me viene más a la memoria lo positivo. No es más difícil o preocupante para mí que otras, pero en esta coctelera se junta esa trayectoria del Zaragoza, un club grande en una situación irracional, tras varias temporadas en Segunda y ahora en la parte baja. Todo eso genera este clima”. "Entiendo perfectamente que si un equipo como el Zaragoza no gana partidos haya ese punto de crispación, pero entiendo también que 90 minutos son largos y que a La Romareda tiene que sentirla el rival" Ese clima y las manifestaciones contra la propiedad en los dos últimos partidos en casa llevaron a que el propio entrenador hablara de “ambiente hostil” tras no pasar del empate ante el Málaga. Ahora, JIM asegura que no pide nada a la grada. “Juego con ventaja, porque hice un máster el otro día tras el partido en Leganés, antes de subir al bus estuve hablando con bastantes aficionados. Y ellos me hicieron preguntas y acusaciones, como no podía ser de otra manera. Entiendo perfectamente que si un equipo como el Zaragoza no gana partidos haya ese punto de crispación, pero entiendo también que 90 minutos son largos y que a La Romareda tiene que sentirla el rival. No pido nada a la afición, ya nos han dado mucho y ojalá rompamos esa dinámica ante Las Palmas”, refleja. Y es que el partido es absolutamente vital para este Zaragoza, porque “es evidente que llevamos mucho tiempo sin vencer y jugamos en nuestro estadio, donde hemos dado muy pocas alegrías a la afición. Si es dramático o no, cada uno le pone el adjetivo que quiere. Ahora hay que hablar poco y transmitir todo en el campo”, añade, reconociendo que solo vale ganar al rival. “Somos el Real Zaragoza y no tenemos margen de error ni de maniobra, queremos por todos los medios dar es alegría tan grande a la afición”. Ante Las Palmas, en un partido donde confirmó que salvo sorpresa estarán aptos tanto Francho como Álvaro Giménez, recuperados de sus molestias, que en el caso del delantero le hicieron ser baja ante el Leganés, el Zaragoza tiene que tener “un nivel muy alto de concentración. Tenemos que hacer mucho para marcar y con poco nos hacen gol. Va a ser un choque de alternativas en el juego, García Pimienta y Pepe Mel son parecidos y buscan con sus equipos tener el balón. Ellos en la primera vuelta, aunque ganamos el partido, nos hicieron muchas ocasiones”, avisa JIM sobre el cambio de entrenador de Las Palmas tras la salida de Mel y la llegada del extécnico de las categorías inferiores del Barcelona. “Los jugadores tienen actitud y nivel de sobra para sacar esto. La dinámica es negativa, pero el Zaragoza ha merecido mucho más, aunque no se trata de merecimientos, se trata de victorias” “No te puedes imaginar cómo deseamos esos tres puntos”, continúa, casi con un mensaje de desesperación por una victoria más que urgente para que el equipo enderece el rumbo y salga de la zona baja, con esas 15 jornadas que restan por delante. “Los jugadores tienen actitud y nivel de sobra para sacar esto. Es verdad que la dinámica es negativa, pero el Zaragoza ha merecido mucho más, aunque no se trata de merecimientos, se trata de victorias”, expresa. Sin mercado del paro Y en ese camino con tan pocos triunfos, solo cinco, e infinidad de problemas no ha tenido influencia, según el técnico, el eterno proceso de venta que desde el club se anuncia ya en sus capítulos finales. “A nosotros profesionalmente nos pagan todos los meses y le damos la normalidad. Cuando llegue esta noticia debería venir alguien a decirnos y eso no ha pasado. Lo que de verdad influye en nuestro trabajo es ganar, esa es nuestra obligación”, asevera, antes de descartar que llegue algún futbolista del paro, posibilidad que Torrecilla aseguró como valorable el pasado 3 de febrero y que el propio JIM reconoció que había habido un futbolista ya para firmar. “No hemos vuelto a hablar de eso”.