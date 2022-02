Hace tiempo que la paciencia de la afición del Real Zaragoza ha llegado a su fin. Así lo deja claro cada quince días en La Romareda, escenario de una pañolada en el minuto 32 de cada parte que pregona a los cuatro vientos el hartazgo de una afición envuelta en escepticismo y rabia.

Palomar: "Lo que se teme la gente es que lo que venga lo haga por intereses personales, no por el bien del Real Zaragoza"

De hecho, ni siquiera los últimos acontecimientos en torno a la operación de compraventa del club han variado la opinión de un zaragocismo que el sábado volverá a mostrar su rechazo a la gestión de la directiva también a través de una concentración en los aledaños de La Romareda previa al duelo ante Las Palmas(16.00 horas). «Es que, por mucho que se diga, seguimos igual y son solo palabras las que nos llegan desde el club», expone Pablo Palomar, presidente de la Agrupación de Peñas del Real Zaragoza.

Porque la venta inminente anunciada por el consejero Yarza no cala entre unos seguidores que no se fían. «Seguiremos con las protestas hasta que no haya una solución beneficiosa para el club y alejada de intereses personales. Y lo que se teme la gente es que lo que pueda venir lo haga, precisamente, por el bien de algunos y no por el del Real Zaragoza», subraya Palomar, que, en este sentido, advierte que «no lo vamos admitir». De hecho, exige, como portavoz del zaragocismo, que el traspaso de poderes sea absoluto y marcado por la salida de todos los actuales componentes del club. «No puede quedar ni el más mínimo resquicio o sospecha de que haya alguien por detrás. Debe haber una depuración absoluta, una limpia total. No vamos a admitir otra cosa», incide.

Porque Palomar asegura que la afición ya no puede más y descarta que las últimas declaraciones procedentes del propio club hayan contribuido a aportar seguridad y tranquilidad. Más bien al contrario. «Es difícil de creer que se vaya a producir la venta de forma inminente. Yo, desde luego, no me lo creo. La gente está asqueada y cabreada con este tema». De hecho, considera que la entrevista concedida por el consejero Yarza a la COPE en la que, precisamente, emplazaba la venta del Zaragoza a cuestión de horas, «ha calentado incluso un poco más los ánimos. Muchos no se creen absolutamente nada y ponen todo en cuarentena con razón».

La afición, que baraja rescatar el recibimiento al equipo en futuros partidos a disputar en casa, recela de un grupo americano «del que solo sabe algo el señor Yarza. Al menos, al grupo Orlegi le ponemos cara y ojos y conocemos quiénes son y podemos comprobar lo que han hecho».

Hace casi un mes que el club no se dirige a sus peñas (más allá de cuestiones de entradas) para mandar algún tipo de mensaje. Lo hizo antes del partido ante el Valladolid para trasladarles su preocupación ante posibles altercados durante las movilizaciones.